Военные будут красивые и стильные, – в Минобороны отреагировали на скандал с каблуками
Источник:Министерство обороны
В украинском обществе возникла волна возмущения из-за того, что курсантки ВСУ должны маршировать на параде ко Дню Независимости на каблуках. Министерство обороны уже отреагировало на упреки и выдвинуло свои аргументы.
В Минобороны отмечают: каблуки являются парадной формой и предусмотрены соответствующим приказом. И такая форма есть не только в Украине, но и в других государствах.
Напомним Тренировки девушек-военных к параду на каблуках: сети в ярости, а Таран получил туфли
Что в Минобороны говорят на упреки о каблуках
На своей странице в фейсбуке ведомство отмечает: в Вооруженных силах есть место не только для камуфляжа и берцев. Предусмотрена праздничная – парадная форма. Именно в ней военные будут маршировать в День Независимости.
В этом году в День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Хорошие и сильные,
– отметили в Минобороны.
Соответствующий приказ о форме для военнослужащих издали в 2017 году. Его подписал тогдашний министр обороны Степан Полторак.
В Минобороны в подтверждение реакции добавили изображение парадной формы, где на эскизах нарисованы именно туфли на каблуках.
Приказ о парадной форме для военнослужащих / изображение Минобороны
К сообщению Минобороны также добавило фото парадной формы военных женщин в других странах. Правда, там не подписали, где именно и в каких годах сделаны фотографии.
Парадные формы женщин других государств / коллаж Минобороны
В комментариях к сообщению Минобороны пользователи отмечают: прусский парадный шаг не совмещают с парадным шагом. Также комментаторы отмечают: на всех указанных фото женщины не маршируют, а идут обычным шагом.
Скандал с каблуками для девушек-военных: главное
- В соцсетях опубликовали фото с репетиции девушек-военных к женской "коробке" в День Независимости.
- Пользователи разразились возмущением из-за того, что девушки должны маршировать на каблуках. Люди назвали это не просто сексизмом, но и издевательством.
- В Верховной Раде выступили с требованием отменить это действо и выдать девушкам обычную обувь.
- На часе вопросов к правительству министру обороны Андрею Тарану подарили дамские туфли на каблуках.
- Впоследствии Таран подтвердил, что для девушек-военных будет новая обувь ко Дню Независимости, а не та, которая была на репетиции. Речь идет о том, что она будет иметь более низкий каблук.