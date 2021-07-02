Военные будут красивые и стильные, – в Минобороны отреагировали на скандал с каблуками

В украинском обществе возникла волна возмущения из-за того, что курсантки ВСУ должны маршировать на параде ко Дню Независимости на каблуках. Министерство обороны уже отреагировало на упреки и выдвинуло свои аргументы.

В Минобороны отмечают: каблуки являются парадной формой и предусмотрены соответствующим приказом. И такая форма есть не только в Украине, но и в других государствах.

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Что в Минобороны говорят на упреки о каблуках

На своей странице в фейсбуке ведомство отмечает: в Вооруженных силах есть место не только для камуфляжа и берцев. Предусмотрена праздничная – парадная форма. Именно в ней военные будут маршировать в День Независимости.

В этом году в День Независимости Украины будут идти военнослужащие-женщины в парадной форме одежды. Хорошие и сильные,

– отметили в Минобороны.

Соответствующий приказ о форме для военнослужащих издали в 2017 году. Его подписал тогдашний министр обороны Степан Полторак.

В Минобороны в подтверждение реакции добавили изображение парадной формы, где на эскизах нарисованы именно туфли на каблуках.



Приказ о парадной форме для военнослужащих / изображение Минобороны

Советник главнокомандующего Вооруженных сил Украины по гендерным вопросам Виктория Арнаутова отметила, что обувь будет ниже, чем на фото, которые опубликованы в сети. Обувь будет устойчивой, ведь в Украине уже подписали спецификацию на новые ботинки. Однако на обеспечении новых туфлей еще нет.

К сообщению Минобороны также добавило фото парадной формы военных женщин в других странах. Правда, там не подписали, где именно и в каких годах сделаны фотографии.



Парадные формы женщин других государств / коллаж Минобороны

В комментариях к сообщению Минобороны пользователи отмечают: прусский парадный шаг не совмещают с парадным шагом. Также комментаторы отмечают: на всех указанных фото женщины не маршируют, а идут обычным шагом.

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