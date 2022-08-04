Скандальный "слуга" Камельчук выплатит более 50 тысяч гривен: за что его наказали

Депутату от "Слуги народа" Юрию Камельчуку придется заплатить более 50 тысяч гривен из-за того, что он обругал гендиректора "Львовуголь" Олега Акимова. Нардеп назвал его "кон**ным пид***сом".

Юрий Камельчук должен оплатить руководителю "Львовугля" Олегу Акимову моральный ущерб в размере 20 тысяч гривен, и это еще без учета судебных издержек. Об этом сообщил журналист Евгений Миклушка.

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Что известно о конфликте между Камельчуком и Акимовым

Нардеп сказал в адрес гендиректора «Львовуголь» – "кон**ный под***с Акимов", что унижает честь, достоинство и деловую репутацию мужчины. С учетом судебных издержек Камельчуку придется заплатить более 50 тысяч гривен.

По решению Червоноградского городского суда, слова депутата оскорбительны. Кстати, эту фразу Камельчук сказал в августе прошлого года во время акции протеста шахтеров с требованиями выплатить долги по зарплатам на территории Львовугля.

В результате суд решил взыскать с нардепа моральный ущерб в размере 20 тысяч гривен, за услуги адвоката Акимову необходимо выплатить еще 20 тысяч гривен, а за проведение судебно-психологической экспертизы —10 тысяч гривен.

Отмечается, что Камельчук пытался обжаловать решение суда, однако его жалобу отклонили из-за ошибок.

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Что известно о самых громких скандалах с участием Камельчука

Нардеп от "Слуги народа" известен своими антивакцинаторскими взглядами. В декабре 2020 года он заявил, что "не доверяет ни одной вакцине в мире, особенно против вымышленной болезни COVID-19".

Впоследствии он попытался объяснить свое высказывание. В то же время нардеп не отрицал заявления по поводу "вымышленного коронавируса", а наоборот подчеркнул, что во всем виновата ВОЗ.

Также Камельчук поскандалил с сотрудниками Управления государственной охраны. Нардеп по непонятным причинам потребовал у них результаты ПЦР-тестов.

Кроме того, агентство по предотвращению коррупции обнаружило у Камельчука незадекларированную квартиру в Киеве площадью 63 метра квадратных.

Он также не указал в декларации 3 частных компании: "Бизнесфорум системс", "Бизнесфорум" и "Бизнесфорум групп".

По данным агентства, нардеп также не указал финансовые обязательства перед Приватбанком на сумму 1,38 миллиона гривен.

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