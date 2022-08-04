Юрій Камельчук має сплатити керівнику "Львіввугілля" Олегу Акімову моральну шкоду у розмірі 20 тисяч гривень, і це ще без урахування судових витрат. Про це повідомив журналіст Євген Міклушка.

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Що відомо про конфлікт між Камельчуком та Акімовим

Нардеп сказав на адресу гендиректора «Львіввугілля» – "кон**ний під***с Акімов", що принижує честь, гідність і ділову репутацію чоловіка. З урахуванням судових витрат Камельчуку доведеться заплатити понад 50 тисяч гривень.

За рішенням Червоноградського міського суду, слова депутата є образливими. До речі, цю фразу Камельчук сказав у серпні минулого року під час акції протесту шахтарів з вимогами виплатити борги по зарплатах на території "Львіввугілля".

Внаслідок цього суд вирішив стягнути з нардепа моральну шкоду у розмірі 20 тисяч гривень, за послуги адвоката Акімову необхідно виплатити ще 20 тисяч гривень, а за проведення судово-психологічної експертизи – 10 тисяч гривень.

Зазначається, що Камельчук намагався оскаржити рішення суду, однак його скаргу відхилили через помилки.



Юрій Камельчук / скриншот з відео

Що відомо про найгучніші скандали за участю Камельчука

Нардеп від "Слуги народу" відомий своїми антивакцинаторськими поглядами. У грудні 2020 року він заявив, що "не довіряє жодній вакцині у світі, особливо проти вигаданої хвороби COVID-19".

Згодом він спробував пояснити своє висловлювання. Водночас нардеп не заперечив заяви щодо "вигаданого коронавірусу", а навпаки наголосив, що у всьому винна ВООЗ.

Також Камельчук поскандалив зі співробітниками Управління державної охорони. Нардеп з незрозумілих причин почав вимагати у них результати ПЛР-тестів.

Крім того, агентство з питань запобігання корупції виявило у Камельчука незадекларовану квартиру, площею 63 метри квадратні, в Києві.

Він також не вказав у декларації 3 приватні компанії: "Бізнесфорум системс", "Бізнесфорум" та "Бізнесфорум груп".

За даними агенства, нардеп також не вказав фінансові зобов'язання перед "Приватбанком" на суму 1,38 мільйона гривень.

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