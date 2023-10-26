"Вы больные люди": в Киеве таксист выгнал пассажирок за украинский – его уже ищут, чтобы наказать

В Киеве разгорелся новый языковой скандал из-за таксиста, отказавшегося обслуживать клиентов на украинском. Теперь горе-таксиста хотят привлечь к ответственности.

В сети опубликовали ролик, на котором между мужчиной и двумя женщинами возник словесный конфликт, пишет 24 Канал. По словам женщины на видео можно сделать вывод, что таксист отказался предоставлять им услуги на украинском.

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Водитель сервиса Bolt отказался предоставлять услуги на украинском

Как свидетельствуют кадры, таксист, похоже, отказался продолжить поездку. Как именно начался конфликт неизвестно, поскольку видео начинается, когда водитель Hyundai просит пассажирок покинуть салон автомобиля.

На вопрос женщины к таксисту, почему он не хочет говорить на государственном языке, он сказал: "вы больные люди".

Конфликт между пассажирками и водителем сервиса Bolt: смотрите видео

Пассажирка решила поинтересоваться, почему таксист считает ее больной за требование предоставлять услуги на украинском. После этого начал водитель Hyundai отрицать свои слова.

Конфликт продолжился тем, что таксист начал выносить вещи пассажирок из салона и отменил поездку. По словам женщины на видео, таксист работает в компании Bolt.

Скандального водителя хотят привлечь к ответственности

На языковой скандал отреагировал Тарас Кремень, уполномоченный по защите государственного языка. Он подчеркнул, что водителю такси, выгнавшему пассажирок из-за их законного требования обслуживать государственным языком, не удастся избежать наказания.

Языковой омбудсмен заявил, что готовит обращение в Нацполицию и сервис Bolt, чтобы установить личность нарушителя.

Сейчас мы готовим обращение в соответствующие органы, в частности в Национальную полицию Украины и компанию сервиса перевозок Bolt, для установления личности нарушителя и привлечения его к ответственности,

– сказал Тарас Кремень.

Кремень добавил, что таксист своими действиями нарушил статью 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного".

Санкции статьи предусматривают штраф в размере 3400 – 5100 гривен.

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