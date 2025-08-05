Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильне.

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Какую меру пресечения избрали Мишанскому?

Василию Мишанскому суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей до 30 сентября 2025 года. В качестве альтернативы полковник может внести залог в размере 2 миллионов гривен, тогда на подозреваемого возлагаются процессуальные обязанности.

Прокурор САП Виталий Рыбалкин во время судебного заседания сообщил, что командир воинской части Василий Мишанский якобы получил 250 тысяч гривен вознаграждения за заключение контракта на закупку более дорогих радиолокационных систем у частной компании. По данным следствия, военнослужащий имел связь с бывшим главой Рубежанской городской военной администрации Андреем Юрченко, что подтвердил и сам Мишанский.

Не видел его с момента, как выпустились курсантами. Знал, что он стал главой военной администрации Рубежного, знаю что раньше помогал моей воинской части. Когда стал командиром, пересекся с ним и говорю: "Если можешь, выдели мне какую-то субсидию, чтобы я мог улучшить обороноспособность". Он согласился,

– рассказал Василий Мишанский.

По словам подозреваемого, после перевода в боевую бригаду он столкнулся с нехваткой дронов и отсутствием средств радиоэлектронной борьбы. Тогда Юрченко познакомил его с народным депутатом от "Слуги народа" Алексеем Кузнецовым, который, со слов Мишанского, пообещал помощь.

Прокурор зачитал на заседании материалы негласных следственных действий, в частности телефонные разговоры между фигурантами производства. Адвокат Андрей Великоцкий отрицал, что эти разговоры касаются его подзащитного, подчеркнув, что Мишанский в них участия не принимал.

По словам подозреваемого, субвенцию выделили в начале года, но приобрести оборудование удалось только в прошлом месяце – длительное время не могли найти технику, что отвечала бы всем требованиям. Предложение, которое в конце концов устроило по всем критериям, в том числе и по цене, предоставил представитель частной компании Дорофеев. После заключения контракта, Мишанского пригласили на совместный обед, после которого его задержали детективы НАБУ.

"Меня Дорофеев позвал пообедать 2 августа. Там был и Кузнецов, я даже не знал, что он придет. Он передал мне пакет, я его спрятал в сумку. Думал, что это за то, что мы договаривались купить или машину, или старлинк", – говорит Мишанский.

Прокурор просил избрать для подозреваемого меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток с возможностью внесения залога более 7 миллионов гривен. Адвокаты заявили, что Мишанский не имеет таких средств: с начала года он получил более 450 тысяч гривен без учета налогов, недвижимости не имеет, живет в служебной квартире.

Защита просила суд уменьшить размер залога до умеренного.