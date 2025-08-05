Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

До теми Скандал із закупівлею БпЛА: директорці компанії-виробника дронів обрали запобіжку

Який запобіжний захід обрали Мишанському?

Василю Мишанському суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 30 вересня 2025 року. Як альтернативу полковник може внести заставу у розмірі 2 мільйонів гривень, тоді на підозрюваного покладаються процесуальні обов'язки.

Прокурор САП Віталій Рибалкін під час судового засідання повідомив, що командир військової частини Василь Мишанський нібито отримав 250 тисяч гривень винагороди за укладання контракту на закупівлю дорожчих радіолокаційних систем у приватної компанії. За даними слідства, військовослужбовець мав зв'язок із колишнім очільником Рубіжанської міської військової адміністрації Андрієм Юрченком, що підтвердив і сам Мишанський.

Не бачив його з моменту, як випустились курсантами. Знав, що він став головою військової адміністрації Рубіжного, знаю що раніше допомагав моїй військовій частині. Коли став командиром, перетнувся з ним і кажу: "Якщо можеш, виділи мені якусь субсидію, щоб я міг покращити обороноздатність". Він погодився,

– розповів Василь Мишанський.

За словами підозрюваного, після переведення до бойової бригади він зіткнувся з нестачею дронів та відсутністю засобів радіоелектронної боротьби. Тоді Юрченко познайомив його з народним депутатом від "Слуги Народу" Олексієм Кузнєцовим, який, зі слів Мишанського, пообіцяв допомогу.

Прокурор зачитав на засіданні матеріали негласних слідчих дій, зокрема телефонні розмови між фігурантами провадження. Адвокат Андрій Великоцький заперечив, що ці розмови стосуються його підзахисного, наголосивши, що Мишанський у них участі не брав.

За словами підозрюваного, субвенцію виділили на початку року, але придбати обладнання вдалося лише минулого місяця – тривалий час не могли знайти техніку, що відповідала б усім вимогам. Пропозицію, яка зрештою влаштувала за всіма критеріями, зокрема й за ціною, надав представник приватної компанії Дорофєєв. Після укладання контракту, Мишанського запросили на спільний обід, після якого його затримали детективи НАБУ.

"Мене Дорофєєв покликав пообідати 2 серпня. Там був і Кузнєцов, я навіть не знав, що він прийде. Він передав мені пакет, я його заховав у сумку. Думав, що то за те, що ми домовлялись купити або машину, або старлінк", – каже Мишанський.

Прокурор просив обрати для підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб із можливістю внесення застави понад 7 мільйонів гривень. Адвокати заявили, що Мишанський не має таких коштів: з початку року він отримав понад 450 тисяч гривень без урахування податків, нерухомості не має, мешкає у службовій квартирі.

Захист просив суд зменшити розмір застави до помірного.