Скандал с ковидными вечеринками: Джонсон заплатил штраф и не собирается уходить в отставку

В мае 2020 года, несмотря на карантинные ограничения, на Даунинг-стрит состоялась громкая вечеринка. На ней присутствовал и британский премьер Борис Джонсон.

Участие в вечеринке и нарушение правил вызвало большое возмущение в обществе. Затея едва не стоила должности Борису Джонсону.

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Штраф и извинения

Борис Джонсон извинился за свое решение посетить вечеринку. Он объяснил: не сознавал, что это могло быть нарушением.

Он отлично понимает справедливость реакции общества, ведь от него ожидали примера соблюдения всех ограничений. Также он уплатил штраф за нарушение карантина. Скандал стал для него уроком, но уходить из-за него в отставку Джонсон не собирается.

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