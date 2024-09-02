Свое заявление Савицкий высказал в контексте высказываний Кулебы об операции "Висла", которые некоторые польские политики восприняли негативно.

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Что сказал польский политик о словах Кулебы

Савицкий выразил свое возмущение отсутствием реакции министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы относительно операции "Висла".

Глава украинского внешнеполитического ведомства является националистом, и это не впервые, когда он говорит такие вещи в адрес Польши. Я, однако, обеспокоен позицией министра Сикорского, потому что, находясь в этом кампусе, он не отреагировал, когда Кулеба приравнял Волынское преступление к акции "Висла", когда в подтексте требовал де-факто пересмотра границ,

– сказал он.

Савицкий также выразил обеспокоенность тем, что молодежь, которая присутствовала в этом кампусе, "не отреагировала должным образом". По словам польского политика, Кулебу якобы должны были как минимум освистать, или "встать и требовать, чтобы министр ушел вон".

"Просто эти молодые люди не имеют ни патриотического воспитания, ни исторического воспитания, исторических знаний, и поэтому меня не удивляет, что они не отреагировали, а меня удивляет отсутствие реакции министра Сикорского. Он должен был бы обязательно отреагировать", – подчеркнул депутат.

С чего начался спор о заявлении Кулебы