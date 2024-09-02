Свое заявление Савицкий высказал в контексте высказываний Кулебы об операции "Висла", которые некоторые польские политики восприняли негативно.
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Что сказал польский политик о словах Кулебы
Савицкий выразил свое возмущение отсутствием реакции министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы относительно операции "Висла".
Глава украинского внешнеполитического ведомства является националистом, и это не впервые, когда он говорит такие вещи в адрес Польши. Я, однако, обеспокоен позицией министра Сикорского, потому что, находясь в этом кампусе, он не отреагировал, когда Кулеба приравнял Волынское преступление к акции "Висла", когда в подтексте требовал де-факто пересмотра границ,
– сказал он.
Савицкий также выразил обеспокоенность тем, что молодежь, которая присутствовала в этом кампусе, "не отреагировала должным образом". По словам польского политика, Кулебу якобы должны были как минимум освистать, или "встать и требовать, чтобы министр ушел вон".
"Просто эти молодые люди не имеют ни патриотического воспитания, ни исторического воспитания, исторических знаний, и поэтому меня не удивляет, что они не отреагировали, а меня удивляет отсутствие реакции министра Сикорского. Он должен был бы обязательно отреагировать", – подчеркнул депутат.
С чего начался спор о заявлении Кулебы
- Во время дискуссии на мероприятии Campus Polska Przyszłości Дмитрий Кулеба, на вопрос девушки о снятии запрета на эксгумацию жертв Волынской трагедии 1943 – 1945 годов, посоветовал задуматься над тем, что она знает об операции "Висла" в 1947 году, которая привела к принудительному переселению украинцев в разные регионы Польши.
- Глава украинского МИД отметил, что территории, которые коснулись этой операции, были исторически украинскими землями. Он добавил, что они с Сикорским обсуждали вопрос эксгумации и что Украина не против предоставить разрешение, но имеет свои просьбы к польским властям относительно памяти украинцев, и только тогда она сделает шаг в ответ.
- Это заявление возмутило некоторых польских политиков, в частности, те подумали, что Дмитрий Кулеба якобы назвал территории Люблинщины, Подкарпатья и Малопольши "украинскими территориями". Кроме того, некоторые из них заявили, что это выглядит как "пренебрежение после всей помощи, которую предоставила Польша".
- В Министерстве иностранных дел впоследствии объяснили, что Кулеба имел в виду территории Польши, где украинцы исторически проживали компактной общиной. А выражение следует понимать только как исторические действия коммунистического режима в отношении украинцев.