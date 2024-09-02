Свою заяву Савіцький висловив в контексті висловлювань Кулеби про операцію "Вісла", які деякі польські політики сприйняли негативно.

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Що сказав польський політик про слова Кулеби

Савіцький висловив своє обурення відсутністю реакції міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо операції "Вісла".

Очільник українського зовнішньополітичного відомства є націоналістом, і це не вперше, коли він говорить такі речі на адресу Польщі. Я, однак, стурбований позицією міністра Сікорського, тому що, перебуваючи в цьому кампусі, він не відреагував, коли Кулеба прирівняв Волинський злочин до акції "Вісла", коли в підтексті вимагав де-факто перегляду кордонів,

– сказав він.

Савіцький також висловив стурбованість тим, що молодь, яка була присутня в цьому кампусі, "не відреагувала належним чином". За словами польського політика, Кулебу нібито мали щонайменше освистати, або "встати та вимагати, щоб міністр пішов геть".

"Просто ці молоді люди не мають ні патріотичного виховання, ні історичного виховання, історичних знань, і тому мене не дивує, що вони не відреагували, а мене дивує відсутність реакції міністра Сікорського. Він мав би обов'язково відреагувати", – підкреслив депутат.

З чого почалася суперечка про заяву Кулеби