Свою заяву Савіцький висловив в контексті висловлювань Кулеби про операцію "Вісла", які деякі польські політики сприйняли негативно.
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Що сказав польський політик про слова Кулеби
Савіцький висловив своє обурення відсутністю реакції міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського на слова міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби щодо операції "Вісла".
Очільник українського зовнішньополітичного відомства є націоналістом, і це не вперше, коли він говорить такі речі на адресу Польщі. Я, однак, стурбований позицією міністра Сікорського, тому що, перебуваючи в цьому кампусі, він не відреагував, коли Кулеба прирівняв Волинський злочин до акції "Вісла", коли в підтексті вимагав де-факто перегляду кордонів,
– сказав він.
Савіцький також висловив стурбованість тим, що молодь, яка була присутня в цьому кампусі, "не відреагувала належним чином". За словами польського політика, Кулебу нібито мали щонайменше освистати, або "встати та вимагати, щоб міністр пішов геть".
"Просто ці молоді люди не мають ні патріотичного виховання, ні історичного виховання, історичних знань, і тому мене не дивує, що вони не відреагували, а мене дивує відсутність реакції міністра Сікорського. Він мав би обов'язково відреагувати", – підкреслив депутат.
З чого почалася суперечка про заяву Кулеби
- Під час дискусії на заході Campus Polska Przyszłości Дмитро Кулеба, на питання дівчини про зняття заборони на ексгумацію жертв Волинської трагедії 1943 – 1945 років, порадив замислитися над тим, що вона знає про операцію "Вісла" у 1947 році, яка призвела до примусового переселення українців у різні регіони Польщі.
- Глава українського МЗС зазначив, що території, які торкнулися цієї операції, були історично українськими землями. Він додав, що вони з Сікорським обговорювали питання ексгумації і що Україна не проти надати дозвіл, але має свої прохання до польської влади щодо пам'яті українців, і тільки тоді вона зробить крок у відповідь.
- Ця заява обурила деяких польських політиків, зокрема, ті подумали, що Дмитро Кулеба начебто назвав території Люблінщини, Підкарпаття та Малопольщі "українськими територіями". Окрім того, деякі з них заявили, що це виглядає як "зневага після всієї допомоги, яку надала Польща".
- У Міністерстві закордонних справ згодом пояснили, що Кулеба мав на увазі території Польщі, де українці історично проживали компактною громадою. А вислів слід розуміти лише як історичні дії комуністичного режиму стосовно українців.