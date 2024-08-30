Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на Campus Polska Przyszłości. На зустрічі також був присутній глава польської дипломатії Радослав Сікорський.

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У МЗС пояснили вислів Кулеби

Коли Кулебі порушили питання про відновлення ексгумації жертв Волинської трагедії, він зазначив, що зустріч проходить в Ольштині, куди 1947 року в рамках операції "Вісла" було переселено українське населення.

"Ви знаєте, що таке операція "Вісла", і знаєте, що всі ці українці були примусово виселені з українських територій, щоб жити, зокрема, в Ольштині", – сказав Кулеба.

У Міністерстві закордонних справ пояснили, що на молодіжному форумі в Ольштині міністр закордонних справ України, відповідаючи на запитання, згадав тисячі українців, які були змушені залишити свої будинки внаслідок операції "Вісла", яку проводить комуністичний режим. Ці люди були переселені з районів Польщі, де вони мешкали як єдина спільнота.

Саме в цьому дусі слід розуміти його слова про "українські території" – тобто території Польщі, де українці історично проживали компактною громадою,

– пояснили в українському МЗС.