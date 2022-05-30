Неизвестный мужчина запачкал "Мону Лизу" тортом

В воскресенье, 29 мая, мужчина под видом пожилой женщины приехал в музей в инвалидной коляске. Подойдя к "Джоконде" он вдруг встал, сбросил парик и попытался разбить защитное стекло.

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Из этого ничего не вышло, так что дальше он начал размазывать по стеклу кремовый торт, который, похоже, принес с собой. В завершение своего "перфоманса" мужчина еще и разбросал в зале розы. После этого охрана вывела его оттуда.

Муж загрязнил "Джоконду" да Винчи тортом / Фото с твиттера xqTTs

Когда его выводили, мужчина начал кричать, пытаясь объяснить причину и содержание своего поступка.

Думайте о Земле, художники думают о Земле. Все художники думают о Земле. Вот почему я это сделал,

– загадочно повторял мужчина.

По словам мужчины можно заключить, что это была акция, направленная на защиту природы. Однако трактовать их можно по-разному.

Картина уцелела

К счастью, "Мона Лиза" защищена специальным пуленепробиваемым стеклом. Вандалу не удалось его повредить или разбить, так что пришлось размазывать торт по нему. Благодаря этому картину достаточно было вытереть, чтобы вернуть к обычному виду.

Руководство музея и правоохранители пока не прокомментировали инцидент.

Реакция сети

Конечно, около одного из самых известных в мире произведений искусства было много людей, поэтому они начали фотографировать и снимать на видео происходящее. В считанные мгновения об этом случае узнали в интернете.

Пользователи сети по-разному отнеслись к акции – одни были шокированы, другие – возмущены, а кто-то просто повеселился. Вот как комментировали случай в соцсетях:

"Он хочет привлечь к себе внимание, чтобы у него взяли интервью и заплатили",

"Думаю, что на самом деле он говорил: "Я стараюсь быть величайшим идиотом в этом музее. Там была эта картина, и все почему-то смотрели на нее, так что я решил, что нужно что-то сделать, чтобы доказать, что я лучший",

"Некоторые люди жаждут внимания",

"Как хорошо, что она была защищена стеклом",

"Это самое интересное. что произошло в музее того дня",

"Абсурд".

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