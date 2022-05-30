Невідомий чоловік забруднив "Мону Лізу" тортом

У неділю, 29 травня, чоловік під виглядом літньої жінки приїхав до музею в інвалідному візку. Наблизившись до "Джоконди" він раптом встав, скинув перуку та спробував розбити захисне скло.

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З цього нічого не вийшло, тож далі він почав розмазувати по склу кремовий торт, який, схоже, приніс із собою. На завершення свого "перфомансу" чоловік ще й порозкидав у залі троянди. Уже після цього охорона вивела його звідти.

Чоловік забруднив "Джоконду" да Вінчі тортом / Фото з твітера xqTTs

Коли його виводили, чоловік почав кричати, намагаючись пояснити причину та зміст свого вчинку.

Думайте про Землю, художники думають про Землю. Усі художники думають про Землю. Ось чому я це зробив,

– загадково повторював чоловік.

Зі слів чоловіка можна зробити висновок, що це була акція, спрямована на захист природи. Однак, трактувати їх можна по-різному.

Картина вціліла

На щастя, "Мона Ліза" захищена спеціальним куленепробивним склом. Вандалу не вдалося його пошкодити чи розбити, тож довелося розмащувати торт по ньому. Завдяки цьому картину достатньо було витерти, аби повернути до звичного вигляду.

Керівництво музею та правоохоронці поки не прокоментували інцидент.

Реакція мережі

Звісно, біля одного з найвідоміших у світі витворів мистецтва було багато людей, тож вони почали фотографувати та знімати на відео те, що відбувалося. За лічені миті про цей випадок дізналися в інтернеті.

Користувачі мережі по-різному поставилися до акції – одні були шокованими, інші – обуреними, а хтось просто повеселився. Ось як коментували випадок у соцмережах:

"Він хоче привернути до себе увагу, щоб у нього взяли інтерв'ю та заплатили",

"Думаю, що насправді він говорив: "Я намагаюся бути найбільшим ідіотом у цьому музеї. Там була ця картина, і всі чомусь дивилися на неї, тож я вирішив, що потрібно щось зробити, аби довести, що я найкращий",

"Деякі люди жадають уваги",

"Як добре, що вона була захищена склом",

"Це найцікавіше. що відбулося у музеї того дня",

"Абсурд".

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