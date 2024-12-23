Приехало 8 экипажей полиции: правоохранители рассказали о конфликте, произошедшем во Львове

В понедельник, 23 декабря, на улице Тесленко во Львове возник конфликт между водителем и правоохранителями. Выяснилось, что мужчина уже находился в розыске за уклонение от военной службы.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на патрульную полицию Львовской области. Отмечается, что правоохранители остановили водителя из-за нарушения правил дорожного движения.

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Что известно о конфликте во Львове

В полиции сообщили, что во время оформления административных материалов выяснилось, что мужчина находится в розыске за нарушение законодательства о воинской обязанности и военной службе.

Мужчина согласился поехать для уточнения информации, однако сделал телефонный звонок. Вскоре на месте собрались граждане, которые препятствовали законным действиям полиции и дергали за форменную одежду, отобрали бодикамеру у полицейского,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что впоследствии водитель пожаловался на состояние здоровья, после чего ему вызвали скорую медицинскую помощь. После осмотра медики сообщили, что угрозы жизни и здоровью мужчины нет. По словам правоохранителей, в дальнейшем водитель "добровольно поехал для уточнения учетных данных в ТЦК". В полиции отметили, что к мужчине не применяли физическую силу и специальные средства.

На место происшествия также вызвали следственно-оперативную группу, сейчас устанавливаются обстоятельства происшествия и предоставляется правовая квалификация действиям участников.