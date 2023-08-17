Соломию Рыботицкую – депутатку Львовского областного совета от "Европейской Солидарности" – почему-то очень возмутили скульптуры. Она назвала их "советским мусором". Впоследствии женщина редактировала свое сообщение и теперь спрашивает: "Кому нужны эти монстры?"

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Рыботицкая почему-то решила вдруг пожалеть Стрыйский парк. Свои заявления она аргументирует тем, что у нее есть художественное образование. Кроме того, депутат считает, что имеет право решать за весь город, поскольку считает, что "в парке такое искусство не нужно".

В эпицентре скандала – работа Василия Корчевого "Уверенная".



"Уверенная" / Павел Гудимов

Что говорит Рыботицкая / Скриншоты 24 Канала

Павел Гудимов – соорганизатор выставки – заметил, что на резонанс рассчитывали. Особенно говорится об "Уверенной".

Мне кажется, что эта скульптура очень сильно расширяет рамки. Я более чем уверен, что многие люди вообще по-другому посмотрят на понятие красота, после того, как пойдут и вживую посмотрят работу Корчевого,

– подчеркнул Гудимов.

Леся Гасиджак – глава Музея голодомора – недавно пережила в соцсетях травлю из-за веса. Теперь женщина заметила, что после "Уверенной" началась новая волна мемей. В то же время, она благодарна за этот проект и прекрасную работу.