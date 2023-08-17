Соломію Риботицьку – депутатку Львівської обласної ради від "Європейської Солідарності" – чомусь дуже обурили скульптури. Вона назвала їх "совєтським сміттям". Згодом жінка зредагувала свій допис й тепер запитує: "Кому потрібні ці монстри?".

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Риботицька чомусь вирішила раптом пошкодувати Стрийський парк. Свої заяви вона аргументує тим, що має художню освіту. Окрім того, депутатка вважає, що має право вирішувати за усе місто, бо вважає, що "у парку таке мистецтво не потрібне".

В епіцентрі скандалу – робота Василя Корчового "Впевнена".



"Впевнена" / Павло Гудімов

Що каже Риботицька / Скриншоти 24 Каналу

Павло Гудімов – співорганізатор виставки – зауважив, що на резонанс розраховували. Особливо мовиться про "Впевнену".

Мені здається, що ця скульптура дуже сильно розширює рамки. Я більш ніж певен, що багато людей взагалі по-іншому подивиться на поняття краса, після того, як підуть і наживо подивляться роботу Корчового,

– наголосив Гудімов.

Леся Гасиджак – очільниця Музею голодомору – нещодавно пережила у соцмережах цькування через вагу. Тепер жінка зауважила, що після "Впевненої" почалася нова хвиля мемів. Водночас вона вдячна за цей проєкт та прекрасну роботу.