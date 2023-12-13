Во Львовской области мужчина в форме угрожал священнику и запугивал ТЦК: реакция военкомата

В сети появилось видео, на котором мужчина в военной форме грубо общается со священником. Он угрожал отвезти его силой в ТЦК, если тот добровольно не явится в военкомат.

На видео мужчина в военной форме говорит, что если священник не явится в ТЦК, его отвезут силой.

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Что известно об инциденте

На видео видно, что мужчина в военной форме оскорбляет священника и угрожает ему тем, что, если тот не явится в ТЦК, его отвезут туда силой.

Также слышно, что он злится на священнослужителя из-за того, что во время похорон его сына тот не назвал звание погибшего, а сказал "раб Божий".

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий заметил, что, судя по всему, люди на видео знакомы и у мужчины есть личная обида на отца.

Козицкий отметил, что, предварительно, событие произошло в Стрыйском районе. Однако ситуация требует полного выяснения, ведь в интернете есть лишь фрагмент видеозаписи.

Он подчеркнул, что мобилизационный процесс не может проходить с унижением чести и достоинства человека и попросил руководство Львовского областного ТЦК и СП выяснить все обстоятельства происшествия.

Видео, распространяемое в сети (осторожно, нецензурная лексика 18+):

Впоследствии в ТЦК и СП сообщили, что была проведена служебная проверка

Во время осуществления планового оповещения для уточнения военно-учетных данных военнообязанных в процесс работы военнослужащих ТЦК и СП вмешалось гражданское лицо в военной форме, имеющее личную неприязнь к священнослужителю,

– сказали в ТЦК и СП.

В то же время, в ведомстве заявили, что действия военнослужащих ТЦК и СП были правомерными и повестка для священника была выписана заранее – его вызвали для уточнения учетных данных.

Напоминаем, что в стране идет полномасштабная война, обязанность каждого гражданина явиться для уточнения учетных данных в случае получения повестки. При этом выражаем искреннюю благодарность тысячам священников и капелланов, которые наряду с нашими воинами на фронте поддерживают моральный и боевой дух верующих,

– добавили в военкомате.

Мужчина с видео потерял на войне двух сыновей

Позже Максим Козицкий сообщил, что мужчина в военной форме, который на видео конфликтовал со священником – отец братьев Вышиванных, погибших на войне с разницей в 10 дней.

Младшего, Василия, не стало 4 марта 2022 года в боях в Николаевской области. Ему было всего 28 лет и он служил в рядах 80-й бригады. Старший сын, 34-летний майор Кирилл Вышиванный, погиб через десять дней после этого – в результате удара России по Яворовскому полигону.

Как отец искренне сочувствую Василию Дмитриевичу из-за непоправимой утраты. Низкий поклон вам и жене за воспитание таких достойных, сильных, красивых людей, патриотов. Вечная память Героям. Но наш враг – россияне. Это они убивают украинцев. Это они убили братьев Вышиванных. Пожалуйста, не ищем врагов между собой,

– подчеркнул Козицкий.

Глава ОВА добавил, что война не обошла ни одну украинскую семью. Однако цель у нас одна, и мы должны жить в единстве.