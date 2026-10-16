"Построить мост" с США: премьер-министр Великобритании пообещал сохранить поддержку Украины

В Великобритании намерены наладить диалог между Киевом и Вашингтоном с целью оказания постоянной помощи Украине. В Лондоне хотят "построить мост" с США на фоне "энергетического перемирия", которое сорвала Россия.

Об этом британский премьер рассказал в эфире Sky News.

Что сказал Бернем?

Глава правительства Соединенного Королевства отметил, что последние дни оказались крайне тяжелыми для украинской стороны из-за напряженности в диалоге с Вашингтоном. По словам политика, во время визита Зеленский откровенно признался, что чувствует себя "преданным Трампом".

Энди Бернем отметил, что рассчитывает сплотить политические силы и вновь объединить западных партнеров вокруг украинского лидера. Он пообещал "построить этот мост" с США, чтобы сохранить долгосрочную военную и финансовую помощь для Киева.

Британский премьер отдельно обратил внимание на ситуацию вокруг ударов по энергетической системе. Он заявил, что Москва нарушила "энергетическое перемирие", инициированное Дональдом Трампом.

Президент Трамп призвал к прекращению огня в энергетике; президент Зеленский сказал, что немедленно этим займется,

– напомнил Бернем.

Несмотря на стремление урегулировать удары по критически важным объектам, Москва в последние дни продолжила обстреливать украинскую инфраструктуру. Глава британского правительства подчеркнул, что этот шаг в очередной раз продемонстрировал истинный характер российской политики.

Поэтому для всего мира вновь стало совершенно ясно, кто является агрессором в этом конфликте,

– констатировал премьер-министр.

Напомним, что в среду, 14 октября, Владимир Зеленский провел переговоры на Даунинг-стрит с премьером Энди Бернемом. Политики договорились о том, что Великобритания отправит украинской армии дополнительную партию дальнобойных ракет Storm Shadow.