Про це британський прем'єр розповів в етері Sky News.

Що сказав Бернем?

Глава уряду Сполученого Королівства зазначив, що останні дні видалися вкрай важкими для української сторони через напруженість у діалозі з Вашингтоном. За словами політика, під час візиту Зеленський відверто зізнався, що почувається "зрадженим Трампом".

Енді Бернем зазначив, що розраховує згуртувати політичні сили та знову об'єднати західних партнерів навколо українського лідера. Він пообіцяв "побудувати цей міст" зі США, щоб зберегти довгострокову військову та фінансову допомогу для Києва.

Британський прем'єр окремо звернув увагу на ситуацію довкола ударів по енергетичній системі. Він заявив, що Москва порушила "енергетичне перемир'я", ініційоване Дональдом Трампом.

Президент Трамп закликав до припинення вогню в енергетиці; президент Зеленський сказав, що негайно цим займеться,

– нагадав Бернем.

Попри прагнення врегулювати удари по критичних об'єктах, Москва останніми днями продовжила обстрілювати українську інфраструктуру. Очільник британського уряду наголосив, що цей крок вкотре засвідчив справжній характер російської політики.

Тож для всього світу знову стало цілком зрозуміло, хто є агресором у цьому конфлікті,

– констатував прем'єр-міністр.

Нагадаємо, що у середу, 14 жовтня, Володимир Зеленський провів переговори на Даунінг-стріт із прем'єром Енді Бернемом. Політики домовились про те, що Велика Британія відправить українській армії додаткову партію далекобійних ракет Storm Shadow.