Министр обороны Украины Алексей Резников в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, как это выглядит с его стороны. Кроме того, он подчеркнул, что постоянно поддерживает связь с британским коллегой и они смеются над этой ситуацией.
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Что произошло в Вильнюсе
"Эта ситуация не была скандалом. Была интересная, забавная история с недоразумением", – отметил министр обороны.
Во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского в Вильнюсе журналистка, со ссылкой на Sky News отметила, что Бен Уоллес заявил якобы Киев недостаточно благодарит Британию. Впрочем, президент, понимая реальное отношение главы Минобороны Британии к Украине, в шутку попросил Алексея Резникова еще раз поблагодарить.
Какая ситуация на самом деле
Резников отметил, что в оригинале интервью Бена Уоллеса речь идет о другом. Там его британский коллега отметил, что Украине иногда трудно работать в некоторых странах касательно военной помощи, в частности в США, где есть разные политические течения.
Следовательно, Бен Уоллес отметил, что американцам нравится, когда их благодарят больше других. Мол, если украинцы хотят добиться больших успехов в Штатах, то им нужно там больше благодарить.
Фраза "Мы не Amazon" имела другой смысл
Министр обороны также прокомментировал слова своего британского коллеги относительно военной помощи Украины – "Мы не Amazon". На самом деле, там был заложен другой смысл.
Во время своего визита в Киев Бен Воллес подчеркнул, что потребности ВСУ должны озвучиваться заранее, потому что нужно просчитать наперед ресурсы, наличие, финансирование и т.д. Так и появилась фраза об Amazon, ведь когда дело касается оружия, то его нельзя просто взять с полки.
Он (Бен Уоллес – 24 Канал) имел совершенно другой смысл в сказанном. Это не была претензия к Украине,
– объяснил Резников.
Так, глава британского Минобороны, наоборот, защищал Украину и объяснял, насколько это сложный процесс.
Резников и Уоллес постоянно на связи
Алексей Резников подчеркнул, что они до сих пор общаются с Беном Уоллесом. Более того, поддерживают связь постоянно.
"Когда я был на награждении президентом Воздушных сил, то подошел к самолету, на котором был прицеплен Storm Shadow с британским флагом и сделал селфи. Послал его Бену Уоллесу и написал: "Спасибо, Бен!" со смайликом", – рассказал министр обороны Украины.
В ответ Резников получил такой же смайлик и сообщение: "Получите еще!".
Военная помощь от Британии: коротко
- 18 августа Министерство обороны Великобритании подписало 3 контракта на поставку средств противовоздушной обороны для Украины. Общая сумма пособия составляет более 114 миллионов долларов США.
- Наибольший контракт был заключен с оборонной компанией Kongsberg из Норвегии. Он предусматривает предоставление Киеву систем противодействия беспилотникам, которые можно использовать для обнаружения, отслеживания, уничтожения и нарушения работы враждебных БПЛА.
- Два других соглашения также касаются противовоздушной обороны. Однако Минобороны Британии не сообщило, какую именно технику получит Украина.