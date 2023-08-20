Министр обороны Украины Алексей Резников в эксклюзивном интервью 24 Каналу объяснил, как это выглядит с его стороны. Кроме того, он подчеркнул, что постоянно поддерживает связь с британским коллегой и они смеются над этой ситуацией.

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Что произошло в Вильнюсе

"Эта ситуация не была скандалом. Была интересная, забавная история с недоразумением", – отметил министр обороны.

Во время пресс-конференции президента Владимира Зеленского в Вильнюсе журналистка, со ссылкой на Sky News отметила, что Бен Уоллес заявил якобы Киев недостаточно благодарит Британию. Впрочем, президент, понимая реальное отношение главы Минобороны Британии к Украине, в шутку попросил Алексея Резникова еще раз поблагодарить.

Какая ситуация на самом деле

Резников отметил, что в оригинале интервью Бена Уоллеса речь идет о другом. Там его британский коллега отметил, что Украине иногда трудно работать в некоторых странах касательно военной помощи, в частности в США, где есть разные политические течения.

Следовательно, Бен Уоллес отметил, что американцам нравится, когда их благодарят больше других. Мол, если украинцы хотят добиться больших успехов в Штатах, то им нужно там больше благодарить.

Фраза "Мы не Amazon" имела другой смысл

Министр обороны также прокомментировал слова своего британского коллеги относительно военной помощи Украины – "Мы не Amazon". На самом деле, там был заложен другой смысл.

Во время своего визита в Киев Бен Воллес подчеркнул, что потребности ВСУ должны озвучиваться заранее, потому что нужно просчитать наперед ресурсы, наличие, финансирование и т.д. Так и появилась фраза об Amazon, ведь когда дело касается оружия, то его нельзя просто взять с полки.

Он (Бен Уоллес – 24 Канал) имел совершенно другой смысл в сказанном. Это не была претензия к Украине,

– объяснил Резников.

Так, глава британского Минобороны, наоборот, защищал Украину и объяснял, насколько это сложный процесс.

Резников и Уоллес постоянно на связи

Алексей Резников подчеркнул, что они до сих пор общаются с Беном Уоллесом. Более того, поддерживают связь постоянно.

"Когда я был на награждении президентом Воздушных сил, то подошел к самолету, на котором был прицеплен Storm Shadow с британским флагом и сделал селфи. Послал его Бену Уоллесу и написал: "Спасибо, Бен!" со смайликом", – рассказал министр обороны Украины.

В ответ Резников получил такой же смайлик и сообщение: "Получите еще!".

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