Міністр оборони України Олексій Резніков в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу пояснив, як саме це виглядає з його боку. Крім того, він наголосив, що постійно підтримує зв'язок з британським колегою й вони сміються з цієї ситуації.

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Що відбулося у Вільнюсі

"Ця ситуація не була скандалом. Була цікава, кумедна історія з непорозумінням", – зазначив міністр оборони.

Під час пресконференції президента Володимира Зеленського у Вільнюсі журналістка, з посиланням на Sky News зауважила, що Бен Воллес заявив нібито Київ недостатньо дякує Британії. Утім, президент, розуміючи реальне ставлення очільника Міноборони Британії до України, жартома попросив Олексія Резнікова ще раз подякувати.

Яка ситуація насправді

Резніков зауважив, що в оригіналі інтерв'ю Бена Воллеса мова йде про інше. Там його британський колега зауважив, що Україні іноді важко працювати в деяких країнах щодо військової допомоги, зокрема у США, де є різні політичні течії.

Відтак, Бен Воллес зазначив, що американцям подобається, коли їм дякують більше за інших. Мовляв, якщо українці хочуть досягти більших успіхів у Штатах, то їм треба там більше дякувати.

Фраза "Ми не Amazon" мала інший сенс

Міністр оборони також прокоментував слова свого британського колеги щодо військової допомоги України – "Ми не Amazon". Насправді там був закладений інший сенс.

Під час свого візиту до Києва Бен Воллес наголосив, що потреби ЗСУ мають озвучуватися заздалегідь, бо треба прорахувати наперед ресурси, наявність, фінансування тощо. Так і з'явилася фраза про Amazon, адже коли справа стосується зброї, то її не можна просто взяти з полиці.

Він (Бен Воллес – 24 Канал) мав абсолютно інший сенс у сказаному. Це не була претензія до України,

– пояснив Резніков.

Так, очільник британського Міноборони навпаки захищав Україну та пояснював, наскільки це складний процес.

Резніков і Воллес постійно на зв'язку

Олексій Резніков наголосив, що вони досі спілкуються з Беном Воллесом. Ба більше, підтримують зв'язок постійно.

"Коли я був на нагородженні президентом Повітряних сил, то підійшов до літака на якому був причіплений Storm Shadow з британським прапором і зробив селфі. Надіслав його Бену Воллесу й написав: "Дякую, Бене!" зі смайликом", – розповів міністр оборони України.

У відповідь Резніков отримав такий самий смайлик і повідомлення: "Отримаєте ще!".

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