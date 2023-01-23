Скандал с закупками у Минобороны: Резников объяснил, почему яйца такие дорогие
Источник:Алексей Резников
Вокруг Минобороны Украины разгорелся скандал из-за того, что ведомство якобы закупает продукты по завышенным ценам. Журналисты сравнили цены, по которым продукты закупает Минобороны, с ценами в столичных супермаркетах.
В материале СМИ сообщается, что Минобороны покупает куриное яйцо по 17 гривен за штуку, когда в супермакете "Сільпо" стоимость одного 7 гривен. Министр обороны Алексей Резников отреагировал на расследование.
Узнайте больше Это информационная атака под искусственным предлогом, – Резников о скандале в Минобороны
Резников заявил о технической ошибке
Он заявил, что скандал с закупками продуктов для военных – искусственный. Также Алексей Резников уверен, что это информационная атака против ведомства.
Резников объяснил, почему в контракте прописана аномально высокая цена для яиц. По его словам, цена 17 гривен за штуку была воспринята ошибочно.
На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик,
– убеждает глава Минобороны.
Резников сообщил об ошибке поставщика, указавшего цену не за штуку, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено к единице измерения на вес, в другую таблицу.
"В соответствии с нормативами килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 до 60 граммов). Цена 170 гривен за килограмм яиц – это 85 гривен за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков и полностью отвечает рыночной цене", – отметил министр.
Кроме того, Резников заверил, что Минобороны не закупало и не планирует покупать яйца по 17 гривен за штуку.
В Минобороны произошла отставка из-за ошибок в договорах
Алексей Резников информирует, что в конце декабря 2022 года Минобороны заключило контракты на обеспечение услуги питания с поставщиками. Как утверждает Резников, по итогам заключения контрактов его профильный заместитель провел совещание, на котором заслушал руководителя соответствующего подразделения.
Ошибка компании с переводом штук в килограммы была замечена еще тогда, как и некоторые технические ошибки в других договорах. После чего руководитель подразделения был отстранен. Подчеркиваю – в конце декабря,
– написал он.
Резников добавил, что на заседании комитета продемонстрирует нардепам официальное письмо компании-поставщика, признающей ошибку и просящей внести соответствующие изменения.
"Народные депутаты увидят, что только в том контракте, именно в том, который обнародован в СМИ, в таблице указаны единицы измерения – "килограмм". Во всех остальных – либо цена по каталогу, либо комбинированная цена за кг/шт. Поставщик просит исправить ошибку, ведь в результате ошибки согласно договору он должен поставлять куриные яйца в армию по 17 гривен за килограмм", – отметил глава Минобороны.
В завершение Резников сообщил, что по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки и уточнение информации. Он подчеркнул, что документ, обнародованный СМИ, де-юре еще не существует.
"Никакой копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды – это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку", – резюмировал глава оборонного ведомства.
Скандал в Минобороны: коротко
- Недавно СМИ опубликовали копию сделки стоимостью 13,16 миллиарда гривен, заключенной 23 декабря Министерством обороны на услуги организации питания в 2023 году для нескольких воинских частей.
- Журналисты сравнили цены с теми, что в сети магазинов "Сільпо" в спальном районе Киева. Цены на наиболее ходовые продукты, которые закупает Минобороны, якобы оказались завышенными в 2 – 3 раза.
- В Минобороны сообщили, что проводят служебную проверку. Также ведомство готовит материалы в СБУ с целью проведения расследования по распространению заведомо ложных сведений, которые наносят ущерб интересам обороны в особый период.
- Вместе с тем, известно, что НАБУ и САП расследуют возможные злоупотребления в Министерстве обороны Украины и открыли уголовное производство.