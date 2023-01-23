Скандал с закупками у Минобороны: Резников объяснил, почему яйца такие дорогие

Вокруг Минобороны Украины разгорелся скандал из-за того, что ведомство якобы закупает продукты по завышенным ценам. Журналисты сравнили цены, по которым продукты закупает Минобороны, с ценами в столичных супермаркетах.

В материале СМИ сообщается, что Минобороны покупает куриное яйцо по 17 гривен за штуку, когда в супермакете "Сільпо" стоимость одного 7 гривен. Министр обороны Алексей Резников отреагировал на расследование.

Узнайте больше Это информационная атака под искусственным предлогом, – Резников о скандале в Минобороны

Резников заявил о технической ошибке

Он заявил, что скандал с закупками продуктов для военных – искусственный. Также Алексей Резников уверен, что это информационная атака против ведомства.

Резников объяснил, почему в контракте прописана аномально высокая цена для яиц. По его словам, цена 17 гривен за штуку была воспринята ошибочно.

На самом деле это обычная техническая ошибка, которую совершил поставщик,

– убеждает глава Минобороны.

Резников сообщил об ошибке поставщика, указавшего цену не за штуку, а за вес яиц, когда переносил данные из одной таблицы, где все было приведено к единице измерения на вес, в другую таблицу.

"В соответствии с нормативами килограмм яиц – это около двух десятков штук в зависимости от сорта (вес яйца по стандарту должен составлять от 42 до 60 граммов). Цена 170 гривен за килограмм яиц – это 85 гривен за десяток. Что в пределах показателей других поставщиков и полностью отвечает рыночной цене", – отметил министр.

Кроме того, Резников заверил, что Минобороны не закупало и не планирует покупать яйца по 17 гривен за штуку.

В Минобороны произошла отставка из-за ошибок в договорах

Алексей Резников информирует, что в конце декабря 2022 года Минобороны заключило контракты на обеспечение услуги питания с поставщиками. Как утверждает Резников, по итогам заключения контрактов его профильный заместитель провел совещание, на котором заслушал руководителя соответствующего подразделения.

Ошибка компании с переводом штук в килограммы была замечена еще тогда, как и некоторые технические ошибки в других договорах. После чего руководитель подразделения был отстранен. Подчеркиваю – в конце декабря,

– написал он.

Резников добавил, что на заседании комитета продемонстрирует нардепам официальное письмо компании-поставщика, признающей ошибку и просящей внести соответствующие изменения.

"Народные депутаты увидят, что только в том контракте, именно в том, который обнародован в СМИ, в таблице указаны единицы измерения – "килограмм". Во всех остальных – либо цена по каталогу, либо комбинированная цена за кг/шт. Поставщик просит исправить ошибку, ведь в результате ошибки согласно договору он должен поставлять куриные яйца в армию по 17 гривен за килограмм", – отметил глава Минобороны.

В завершение Резников сообщил, что по всем контрактам завершаются дополнительные внутренние проверки и уточнение информации. Он подчеркнул, что документ, обнародованный СМИ, де-юре еще не существует.

"Никакой копейки по нему не потрачено. Заявления, что Минобороны "украло" или "пыталось украсть" миллиарды – это полный бред. Просто кто-то узнал о дополнительных проверках и решил развернуть информационную атаку", – резюмировал глава оборонного ведомства.

Скандал в Минобороны: коротко