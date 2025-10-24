Об этом в эфире 24 Канала рассказал временный спикер Киевского ОТЦК и СП Олег Байдалюк. По его словам, конкретно в Бориспольском РТЦК нет страшных условий, о которых говорилось в видео.

Какие на самом деле условия в Бориспольском РТЦК?

Олег Байдалюк отметил, что у мобилизованных забирают телефон, но перед тем позволяют известить родных. Он вспомнил ситуацию, когда в Бориспольском РТЦК один мужчина отдал телефон, но имел еще один, который был спрятан. Он опубликовал видео, где сравнил условия с тюрьмой.

Спикер утверждает, что условия в ТЦК в Борисполе не являются ужасными. По его словам, там действительно стоят кровати в два этажа, чистые матрасы, все опрятно убрано. Мобилизованных кормят три раза в день. Он назвал это видео примером подачи материала "в стиле Рамины Эсхакзай", когда люди показывают все в негативном свете.

Я сейчас конкретно о Бориспольском РТЦК. Офицеры, которые служат там, едят в той же столовой вместе с мобилизованными. Никакого разделения нет. Та же еда, кухня, продукты. Если остается очередной ТЦК, они спят на тех же кроватях. Большинство – это вбросы. Даже то, что сделала Рамина. Рамина, зачем ты это сделала? Нет такого ужаса,

– сказал он.

Напомним, что журналистка Рамина Эсхакзай опубликовала "эксклюзивные кадры" с якобы сборного (распределительного) пункта на ДВРЗ в Днепровском районе столицы. В Киевском городском ТЦК и СП прокомментировали, что то, что изображено на фото, выдают за сборный пункт города Киева, однако нет подтверждения, что на фото именно он.

