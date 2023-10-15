Засовывали голову в яму туалета: на Одесчине вспыхнул скандал из-за издевательств над школьником

В Одесской области разгорелся скандал из-за буллинга. В одном из сел школьники издевались над сверстником.

Ребята засовывали его голову в яму уличного туалета. Также мальчика заставляли бегать по школьному двору без нижнего белья.

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Школьники издевались над сверстником

Волонтер Елена Ротари рассказала историю травли мальчика в селе Шевченково Килийской общины Измаильского района.

Здесь где-то полторы недели назад ученики 7 – 8 классов издевались над парнем, засовывая его голову в яму туалета. Затем они заставили его обнажить половые органы. Все это снимали на телефон,

– отметила волонтер.

Видео подростки выложили в сеть, однако никакой ответственности за буллинг не понесли. Причиной является то, что семья обиженного школьника даже не обращалась к правоохранителям, ведь не верит в возможность наказания за такой поступок.

"Один из обидчиков – это сын учительницы этой школы. Из-за этого мама мальчика, над которым издевались, не стала подавать заявление в полицию. Она не верит в справедливость. Потому что семья учительницы в селе зажиточная. Плюс это опубликованное видео сразу удалили из социальных сетей и не хотят огласить", – объяснила Ротари.

Волонтер также обнародовала это видео, чтобы эту историю не "замяли", ведь безнаказанность приводит к ощущению вседозволенности.

"После просмотренного видео я часа 2 не могла прийти в сознание. Сегодня издеваются над чужими детьми, а завтра над нашими. Я благодарю жителей села Шевченково за неравнодушие к этому случаю", – подчеркнула волонтер.

Также она привела статистику подобных случаев в Одесской области: за 9 месяцев в территориальные органы полиции обратились 10947 граждан, которые сообщили о фактах домашнего насилия. Среди пострадавших почти 600 детей.

"Также, к сожалению, было зарегистрировано 58 уголовных производств, связанных с сексуальным насилием в отношении детей, среди них 8 изнасилований", – подытожила Ротари.

24 Канал не будет публиковать видео издевательств над мальчиком из-за его жестокости. Однако его можно посмотреть на фейсбук-странице Елены Ротари