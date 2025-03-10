Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на список дел, назначенных к рассмотрению в Шевченковском районном суде города Киева.

К теме Ученый совет Института журналистики КНУ проголосовал за увольнение профессора Василенко

Что известно об иске, который подал Василенко в суд

Согласно информации, обнародованной на сайте Шевченковского районного суда города Киева, Никита Василенко выступил в роли истца, а Киевский национальный университет Тараса Шевченко как ответчик.



Никита Василенко подал иск на КНУ имени Тараса Шевченко в суд / Скриншот 24 Канала

Из постановления следует, что в январе в суд поступило исковое заявление к вузу о признании недействительным и отмене приказа об увольнении, восстановлении на работе и взыскании среднего заработка за время вынужденного прогула.

Само рассмотрение дела было назначено на 10 марта на 10:00.

Журналистов не пустили на судебное заседание по Василенко

Журналисты hromadske позже рассказали, что суд отклонил ходатайство журналистов о допуске на судебное заседание, на котором рассматривали дело восстановления в должности Никиты Василенко.

Адвокат экс-преподавателя вуза заявила, что возражает против присутствия журналистов на заседании, ведь на нем будут рассматривать "технические вопросы", а не то, "в чем может быть заинтересована пресса". По ее словам, будут оспаривать только то, что профессора уволили во время временной нетрудоспособности.

По данным адвоката, из-за гипертонического криза 25 декабря 2024 года Василенко вышел на больничный, на котором должен был находиться до 30 декабря. В то же время студенты, которых не пустили на заседание, считают, что Василенко ушел на больничный намеренно.

Из того, что мы узнали, Василенко взял больничный накануне заседания кафедры, прямо в последний момент перед заседанием, чтобы, очевидно, приказ о его увольнении якобы не был законным,

– сказала выпускница УНИЖ Анастасия Керпань.

Охранники суда сказали, что студентов не запустили в зал суда, потому что он маловат, однако студенты говорят, что там было место по крайней мере для трех человек. Несмотря на это, их все равно не пустили, а также "очень пренебрежительно относились", называя "группой поддержки".

Между тем ректор КНУ Владимир Бугров в комментарии hromadske отметил, что увольнение Василенко было "в правовом поле", и эту позицию юристы университета будут представлять в суде. Кроме того, он добавил, что если профессор таки добьется судебного решения в свою пользу, то учебное заведение может просто не восстановить ему контракт.

Журналисты отметили, что заседание суда отложили, потому что сторона защиты Василенко запросила полные тексты приказов о его увольнении.

К слову, профессора Никиту Василенко уволили из Киевского национального университета в конце декабря 2024 года. Он попал в скандал из-за сексистских заявлений и систематического появления на пророссийских площадках.