Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на список справ, призначених до розгляду в Шевченківському районному суді міста Києва.

До теми Вчена рада Інституту журналістики КНУ проголосувала за звільнення професора Василенка

Що відомо про позов, який подав Василенко до суду

Відповідно до інформації, оприлюдненої на сайті Шевченківського районного суду міста Києва, Микита Василенко виступив у ролі позивача, а Київський національний університет Тараса Шевченко як відповідач.



Микита Василенко подав позов на КНУ імені Тараса Шевченка в суд / Скриншот 24 Каналу

З ухвали випливає, що в січні до суду надійшла позовна заява до вишу про визнання недійсним і скасування наказу про звільнення, поновлення на роботі й стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу.

Сам розгляд справи був призначений на 10 березня на 10:00.

Журналістів не пустили на судове засідання по Василенку

Журналісти hromadske пізніше розповіли, що суд відхилив клопотання журналістів щодо допуску на судове засідання, на якому розглядали справу поновлення на посаді Микити Василенка.

Адвокатка ексвикладача вишу заявила, що заперечує проти присутності журналістів на засіданні, адже на ньому розглядатимуть "технічні питання", а не те, "у чому може бути зацікавлена преса". За її словами, оскаржуватимуть лише те, що професора звільнили під час тимчасової непрацездатності.

За даними адвокатки, через гіпертонічний криз 25 грудня 2024 року Василенко вийшов на лікарняний, на якому мав перебувати до 30 грудня. Водночас студенти, яких не пустили на засідання, вважають, що Василенко пішов на лікарняний навмисно.

З того, що ми дізналися, Василенко взяв лікарняний напередодні засідання кафедри, прямо в останній момент перед засіданням, щоб, очевидно, наказ про його звільнення начебто не був законним,

– сказала випускниця ННІЖ Анастасія Керпань.

Охоронці суду сказали, що студентів не запустили до зали суду, бо вона замала, проте студенти кажуть, що там було місце принаймні для трьох людей. Попри це, їх усе одно не пустили, а також "дуже зневажливо ставилися", називаючи «групою підтримки».

Тим часом ректор КНУ Володимир Бугров у коментарі hromadske зазначив, що звільнення Василенка було "в правовому полі", і цю позицію юристи університету представлятимуть в суді. Крім того, він додав, що якщо професор таки доб'ється судової ухвали на свою користь, то заклад освіти може просто не поновити йому контракт.

Журналісти наголосили, що засідання суду відклали, бо сторона захисту Василенка запросила повні тексти наказів про його звільнення.

До слова, професора Микиту Василенка звільнили з Київського національного університету наприкінці грудня 2024 року. Він потрапив у скандал через сексистські заяви та систематичну появу на проросійських майданчиках.