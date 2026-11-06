Призвала опрокинуть автобус Нацгвардии в Борщаговке: суд взял под стражу еще одну подозреваемую

Суд избрал меру пресечения в отношении Валерии Ладыки в связи с ее причастностью к столкновениям в Петропавловской Борщаговке. По версии следователей, она толкала служебный автобус Национальной гвардии Украины и подстрекала толпу опрокинуть его.

Об этом 6 ноября из зала судебного заседания сообщило Суспильне.

Какое решение суда

Соломенский районный суд Киева избрал Валерии Ладыке меру пресечения в виде содержания под стражей на 59 дней. Решение предусматривает возможность внесения залога в размере 66 тысяч гривен.

В то же время сторона обвинения настаивала на содержании под стражей без права на залог.

Как отметила прокурор, в момент инцидента в автобусе находились военнослужащие Нацгвардии, а само транспортное средство получило механические повреждения.

Ладыке инкриминируют препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований. Санкция статьи предусматривает от 5 до 8 лет лишения свободы.

По словам адвоката подозреваемой, женщина приехала к дому в Петропавловской Борщаговке спонтанно после того, как увидела в соцсетях информацию о якобы незаконном удержании военных.

Сама Ладыка заявила, что не имела намерения кому-либо навредить и не знала о статусе здания как военного объекта.

Другие решения по делу

Ранее в рамках этого расследования суд поместил под стражу на 60 суток без права залога псевдоврача Валентину Молоду.

Кроме того, под стражей без возможности залога оказалась еще одна подозреваемая Татьяна Киреева, которую следствие считает сообщницей Молодой.