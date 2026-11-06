Закликала перекинути автобус Нацгвардії у Борщагівці: суд взяв під варту ще одну підозрювану

Про це 6 листопада із зали судового засідання повідомило Суспільне.

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Яке рішення суду

Солом'янський районний суд Києва обрав запобіжку Валерії Ладиці у вигляді тримання під вартою на 59 днів. Рішення передбачає можливість внесення застави у розмірі 66 тисяч гривень.

Водночас сторона обвинувачення наполягала на триманні під вартою без права на заставу.

Як зазначила прокурорка, у момент інциденту в автобусі перебували військовослужбовці Нацгвардії, а сам транспортний засіб отримав механічні пошкодження.

Ладиці інкримінують перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань. Санкція статті передбачає від 5 до 8 років позбавлення волі.

За словами адвоката підозрюваної, жінка приїхала до будинку в Петропавлівській Борщагівці спонтанно після того, як побачила в соцмережах інформацію про нібито незаконне утримання військових.

Сама Ладика заявила, що не мала наміру комусь зашкодити та не знала про статус будівлі як військового об'єкта.

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Інші рішення у справі

Раніше у межах цього розслідування суд відправив під варту на 60 діб без права застави псевдолікарку Валентину Молоду.

Окрім цього, під вартою без можливості застави опинилася ще одна підозрювана Тетяна Кірєєва, яку слідство вважає спільницею Молодої.