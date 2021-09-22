Скандал с прослушкой дипломатов: посла Грузии вызвали в ЕС

Недавно в Грузии случился скандал с прослушкой дипломатов США, ЕС и Израиля. После этого грузинского посла в Евросоюзе вызвали в главный офис в Брюсселе.

В Европейском Союзе скандал воспринимают очень серьезно. Об этом заявил посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

Актуально Грузинские спецслужбы могли прослушивать дипломатов США, ЕС и Израиля

Возникают вопросы, поскольку дипломатические отношения регулируются Венской конвенцией. Мы не считаем естественным, чтобы такой близкий друг и партнер, как Грузия, участвовал в таких действиях. По этой причине накануне посол Грузии был вызван на встречу в главный офис ЕС в Брюсселе,

– сообщил Харцель.

Грузинского посла вызвали для того, чтобы разъяснить позиции и выяснить дальнейшие шаги.

Что этому предшествовало

13 сентября в открытом доступе появились якобы тайные записи грузинских спецслужб. Они содержат детали разговоров дипломатов ЕС, США, Израиля и в основном касаются духовенства и компромата на них. Ряд чиновников уже подтвердили подлинность записи.

Премьер Грузии Иракли Гарибашвили сперва обвинил оппозиционную силу "Единое национальное движение". Впоследствии он предположил, что к утечке причастен предыдущий премьер Георгий Гахария и тогдашний заместитель главы СДБ Александр Ходжеванишвили. Бывший премьер все отрицал.

Грузинская прокуратура уже начала расследование по факту утечки тайных записей.