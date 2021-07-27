Дети пришли в магазин со своей бутылкой, в которую предварительно налили чай. Об этом рассказала администратор заведения.
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Она пояснила, что никаких претензий магазин к ребятам не имеет, ведь на самом деле они ничего не разбивали. А только пришли и попросили разрешения снять видео для соцсети.
Это были дети. Сказали, что развивают канал в тиктоке. Мы ничего плохого в этом не увидели,
– подчеркнула администратор.
Отметим, что ранее оператор упомянутого видео опубликовал видео, в котором "извиняется" за содеянное. Со слезами на глазах он объяснял, что у них с другом нет денег, чтобы компенсировать стоимость разбитой бутылки.
Что известно об инциденте с разбитой бутылкой "элитного виски"
- Подросток якобы уронил на пол бутылку Glen Grant Rare Vintage 1948. Это элитное виски, которое стоит около 200 тысяч гривен.
- Все это происходило 25 июля в магазине Goodwine, расположенном в Печерском районе Киева.
- Когда бутылка выпала из рук парня, он театрально схватился за голову. Мол, сделал это не случайно.