Діти прийшли до магазину зі своєю пляшкою, в яку попередньо налили чай. Про це розповіла адміністраторка закладу.
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Вона пояснила, що ніяких претензій магазин до хлопців не має, адже насправді вони нічого не розбивали. А лише прийшли й попросили дозволу зняти відео для соцмережі.
Це були діти. Сказали, що розвивають канал у тіктоці. Ми нічого поганого у цьому не побачили,
– підкреслила адміністраторка.
Зазначимо, що раніше оператор згаданого відео опублікував відео, в якому "вибачається" за скоєне. Зі сльозами на очах він пояснював, що у них з другом немає грошей, аби компенсувати вартість розбитої пляшки.
Що відомо про інцидент з розбитою пляшкою "елітного віскі"
- Підліток нібито впустив на підлогу пляшку Glen Grant Rare Vintage 1948. Це елітне віскі, яке коштує близько 200 тисяч гривень.
- Все це відбувалося 25 липня у магазині Goodwine, розташованому у Печерському районі Києва.
- Коли пляшка випала з рук хлопця, він театрально схопився за голову. Мовляв, зробив це невипадково.