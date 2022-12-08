Кто такие "хорошие каннибалы" и при чем здесь канал "Дождь"

Слишком много у нас "Дождя". Все так обсуждают изъятие у них лицензии, что может показаться, что они на что-то влияли.

"Хорошие русские" = "хорошие каннибалы"

У нас с вами несколько неправильная оценка тех, кого иронически зовут "хорошими русскими". Для меня они – представители племени каннибалов, которые почему-то захотели отвергнуть давний каннибальский обычай есть людей. Да еще и в момент, когда каннибальские "скрепы" усиливаются, а вождь-традиционалист объявляет новый поход "за мясом".

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Но есть в их достаточно монолитном племени те, кому давняя традиция есть людей не нравится. Не нравится по разным причинам. Кто-то смог открыть для себя внеканнибальский мир, культуру и философию, и понял, что есть людей плохо. Кто-то просто не любит вкус человеческого мяса и боится получить таким образом какую-то болезнь. А кто-то опасается, что его лично направят в захватнический поход "за головами", где его могут убить.

И вместе все они – "хорошие каннибалы". Хорошие, потому что вроде и против того, чтобы есть людей, но по разным причинам и очень далеко не последовательны, потому что влияние каннибальского социума на индивида трудно переоценить.

Когда они покидают свое каннибальское племя, все остальные смотрят на них с большим подозрением, часто не хотят иметь с ними дело из-за репутации их сообщества. Они обижаются на это и начинают рассказывать, что у них есть собственные мощные культурные традиции. И что ритуал каннибализма, если исключить из него поглощение человеческой плоти, сам по себе довольно красив и интересен. И забывать его не следует.

Неразрывные скрепы

Большинство "хороших каннибалов" не готовы рвать отношения с племенем, а потому не теряют надежд повлиять на их кулинарные предпочтения. Пусть не сразу. Надо же с чего-то начинать? Например, с уменьшения количества людей, которых едят соплеменники.

И вообще, каннибалов нужно понять. Тяжелые условия жизни, давление вождей и традиции – все это и сформировало их. Их нужно не осуждать, а попытаться понять. Да и другие племена тоже отчасти в этом виноваты. Что они сделали для каннибалов? Может, нужно было их учить рецептам альтернативной еды? По крайней мере, в этом всех убеждают "хорошие каннибалы".

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"Дождь", Максим Кац или кто-то из этой же серии – это именно о "хороших каннибалах", которые вроде и осуждают каннибализм, но как-то хотят сохранить контакты с каннибальским социумом. Опять же понятно почему.

Аудитория "Дождя" – это, в том числе, и последовательные каннибалы. Не будешь же их только осуждать. Отсюда – эта размытость нравственного выбора, когда пытаешься везде найти "не что-нибудь однозначное".

А в действительности все очень просто и однозначно. Каннибализм – плохо. Каннибалы должны исчезнуть, потому что каннибализм – это плохо. Как ни крути. И вся древняя культура, восхваляющая каннибализм, должна пойти за каннибалами. Потому что каннибализм – это плохо. Но для такого вывода нужно разорвать связь с каннибальским племенем. А это очень сложно...