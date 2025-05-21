Экс-руководителей Ровенских ТЦК, которые били подчиненного, будут судить по новому обвинению

Экс-руководителей Ровенских областного и районного ТЦК и СП будут судить по обвинению в препятствовании деятельности ВСУ. Фигуранты способствовали уклонению мужчин от мобилизации.

Обвинительные акты уже направлены в суд. Об этом в среду, 21 мая, сообщили в Государственном бюро расследований, передает 24 Канал.

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Что известно о расследовании

В другом уголовном производстве должностных лиц обвиняют в избиении подчиненного битой летом 2023 года – они пытались наказать его за намерение обратиться в правоохранительные органы.

Видео инцидента стало основанием для масштабного расследования, в рамках было разоблачили также незаконное обогащение экс-руководителя областного ТЦК и СП и хранение наркотических веществ руководителем районного центра.

После изучения служебной документации следователи установили новые факты преступной деятельности. В частности, фигуранты организовали схему помощи военнообязанным в незаконном избежании мобилизации и принимали меры для того, чтобы этих лиц не разыскивали в дальнейшем.

Экс-чиновников ТЦК будут судить за препятствование деятельности ВСУ: смотрите фото

В общем служащие помогли избежать мобилизации около 500 мужчинам. В рамках отдельного уголовного производства проверяют причастность других должностных лиц ТЦК к реализации схемы.

Какое наказание грозит

Сейчас обоих фигурантов уволили с должностей, им объявили обвинение в препятствовании законной деятельности ВСУ, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Бывший руководитель районного ТЦК полностью признал свою вину. Суд уже назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы с испытательным сроком. Бывший глава областного ТЦК и СП вину не признает,

– говорится в сообщении ГБР.

На время досудебного расследования мужчинам избраны меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

За предыдущие преступления им грозит до 12 лет заключения, а новая квалификация предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы.