О том, почему на Алину Михайлову обрушилась волна хейта и кто вступился за девушку – читайте на 24 Канала.

Смотрите также "Прости меня, Да Винчи": Тайра отреагировала на травлю Алины Михайловой в сети

Что известно о скандале с Тарасом Чорноволом

На днях скандальный экснардеп Тарас Чорновил назвал Михайлову, "пидолигархическим слоем". В ответ Михайлова заявила, что Чорновил – "позор своего отца" и "разделяющая украинцев гниль".

За девушку Да Винчи вступились активисты. Они бросили Черновола в помойку. Кроме того, одиозного экс-нардепа облили зеленкой.

После этого Михайлова поблагодарила украинский народ, что среди нас до сих пор есть много неравнодушных и принципиальных граждан.

Андрей Садовый

Мэр Львова в фейсбуке написал, что не может придумать ни одной ситуации, которая легитимизировала бы массовую травлю девушки, спасающую ежедневно на фронте жизнь наших защитников.

"Какая цель? Как так легко можно отказаться от совести и памяти", – спросил Садовый.

Он также опубликовал фотографии с девушкой в знак солидарности с ней.



Садовый поддержал Алину Михайлову / Фото Андрея Садового

Сергей Притула

Активист и волонтер Сергей Притула также опубликовал совместное фото, на котором изображен в компании Да Винчи и его возлюбленной.

У меня есть определенные обязательства перед человеком, отдавшим свою жизнь за меня и за Украину. Прошу это учесть всем, кто считает, что зловонный рыг может открывать свой грязный рот на девушку, которая спасает жизнь наших воинов,

– подчеркнул он.



Притула в компании Да Винчи и Алины Михайловой / Фото Сергея Притулы

Владимир Зеленский

Украинский лидер в одном из своих недавних видео подчеркнул, что мы все в Украине обязаны своей жизнью тем, кто встал на защиту жизни нашего народа и независимости.

Уважение наших воинов, уважение родных наших воинов, уважение к женам и мужчинам всех тех, кто встал на защиту государства, – это безусловно. Благодарность этим людям – безусловно. Украина умеет быть благодарной, и это стоит показывать каждый день,

– подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил всех, кто воюет и работает ради нашей победы.

Тайра

Юлия Паевская также отреагировала на травлю руководительницы медицинской службы батальона "Волки Да Винчи" Алины Михайловой. По словам Тайры, люди, не имея возможности или желания вцепиться в глоток врага, цепляются в глотки тех, кто ближе или тех, кого хорошо видно. Тайра попросила Михайлову держаться.

"Конечно, возможно, здесь срабатывает моя паранойя, страдающая бессонницей, но мне кажется очередная попытка врага влезть нам в мозг и преодолеть нас таким образом, разъединив и вселив уныние, если он не в состоянии победить на фронтах", – подчеркнула парамедик.

Тайра призвала украинцев не поддаваться этому, как они не поддаются страху.



Ситуацию прокомментировал и Юрий Луценко / Скриншот

Как реагируют люди в соцсетях

Кроме многих негативных комментариев, были и слова поддержки в сторону Алины. В частности:

Ольга Духнич: "Как вы всю эту х**ню выгребаете? Алина Михайлова, которую я помню еще юной хрупкой девушкой из УШПС, а теперь вижу и восхищаюсь как сильной женщиной, мое уважение и поддержка".

Ирина: "Увидела комментарий "Алина Михайлова не может спасать воинов, потому что у нее нет медицинского образования". Уважаемые господа, чисто интересно, а в ваших подразделениях до**я людей с медицинским образованием? Потому что в моем батальоне целых 2 медсестры и уролог".

Алина Сарнацька: "Объясните мне кто-то, что это за волна набрасываний на Михайлову? Даже у меня здесь носятся какие-то странные люди со скринами и проклятиями. Для меня это явления за гранью. Хейт к Птичке, хейт к Михайловой. Гражданские пишут какие-то свои мысли о военных, о героях. Это что-то бесчеловечное".

Мелания Подоляк: "Не набрасывайте на военных, слышите. На Алину, на Птичку, на Симороза, на Маси, на Маркуса. Не набрасывайте, бляха. Может выйти дольше побыть вне мусорки".

Добавим, что в сети также хейтят Алину за то, что она фактически судится с родителями своего погибшего любимого.

О каком судебном деле говорится

В сети сейчас активно хейтят Алину за то, что она обратилась в суд и фактически судится с родителями погибшего Да Винчи (Дмитрия Коцюбайло) за его квартиру. Перед тем как бросаться камнями, следует разобраться, в чем же суть дела.

После смерти любимого 7 марта 2023 года в бою под Бахмутом Алина Михайлова пытается через суд оформить собственность на столичную квартиру, купленную парой за общие средства. После гибели Да Винчи открылось наследство на имущество, оставшееся после его смерти.

Да ВинчиВ начале апреля Михайлова пошла к частному нотариусу в Ивано-Франковске с заявлением о принятии наследства. Но ей объяснили: парамедик относится к четвертой очереди наследников. И чтобы подтвердить это право, она должна обратиться в суд.

6 июня заявление Алины Михайловой поступило в Ивано-Франковский городской суд. Но судьи отказали в открытии производства. По аргументам суда, спор парамедика должен разрешаться не отдельным производством, а через полноценное гражданское дело. После этого украинцы в сети начали сыпаться обвинениями и оскорблениями в сторону девушки.