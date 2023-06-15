Про те, чому на Аліну Михайлову обрушилася хвиля хейту та хто заступився за дівчину – читайте на 24 Каналі.

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Про яку судову справу мовиться

У мережі зараз активно хейтять Аліну за те, що вона звернулася до суду і фактично судиться з батьками загиблого Да Вінчі (Дмитра Коцюбайла) за його квартиру. Перед тим як кидатися камінням, варто розібратися, у чому ж суть справи.

Після смерті коханого 7 березня 2023 року в бою під Бахмутом Аліна Михайлова намагається через суд оформити власність на столичну квартиру, куплену парою за спільні кошти.

Проживаючи кожен день пліч-о-пліч на лінії вогню, захищаючи Україну, Дмитро Коцюбайло і Аліна Михайлова закохались. З червня 2017 року вони почали жити разом, як одна сім'я. В кінці 2019 році вони придбали квартиру у Києві, разом планували дизайн, зробили ремонт, де і жили однією сім'єю,

– мовиться у судовій ухвалі.

Однак на початку березня 2023 року Дмитро Коцюбайло загинув в бою під Бахмутом. Після загибелі відкрилася спадщина на майно, що залишилося після його смерті. На початку квітня Михайлова пішла до приватного нотаріуса в Івано-Франківську із заявою про прийняття спадщини. Та їй роз'яснила: парамедикиня належить до четвертої черги спадкоємців. І щоб підтвердити це право вона повинна звернутися до суду.

6 червня заява Аліни Михайлової надійшла до Івано-Франківського міського суду. Але судді відмовили у відкритті провадження. За аргументами суду, спір парамедикині має вирішуватися не окремим провадженням, а через повноцінну цивільну справу. Після цього українці у мережі почали сипатися звинуваченнями та образами у бік дівчини.

Андрій Садовий

Мер Львова у фейсбуці написав, що не може придумати жодної ситуації, яка б легітимізувала масову травлю дівчини, яка щодня на фронті рятує життя наших захисників.

"Яка мета? Як так легко можна відмовитись від совісті і пам'яті", – запитав Садовий

Він також опублікував фото з дівчиною на знак солідарності з нею.



Садовий підтримав Аліну Михайлову / Фото Андрія Садового

Сергій Притула

Активіст та волонтер Сергій Притула також опублікував спільне фото, на якому зображений у компанії Да Вінчі та його коханої.

У мене є певні зобов'язання перед людиною, яка віддала своє життя за мене і за Україну. Прошу це врахувати усім, хто вважає, що смердючий риг може відкривати свій брудний рот на дівчину, яка рятує життя наших воїнів,

– наголосив він.



Притула у компанії Да Вінчі та Аліни Михайлової / Фото Сергія Притули

Михайло Ткач

Журналіст Михайло Ткач наголосив, що Аліна Михайлова – це майбутнє нашої країни, а ті, хто їй намагаються протидіяти – це минуле нашої країни.

Минуле, яке, падаючи у прірву забуття, неефективності і непотрібності, хапається за всіх за кого може. Щоб не падати самим. Але падає все одно. Неминуче,

– зазначив він.

Севгіль Мусаєва

Українська журналістка Севгіль Мусаєва написала, що їй соромно бачити у соцмережах все, що вона бачить останнім часом.

"Мені боляче, коли українці, які зараз є прикладом в усьому світі, не цінують свої ж співгромадяни. Мені дуже не хочеться, щоб ми усі пересварилися. Бо росіянам тільки це і потрібно", – додала вона.

За її словами, у нас можуть бути десятки суперечок, різні погляди, всі ми можемо помилятися.

Ми вже 16 місяців живемо в суцільному мороку. І бувають дні, коли дуже складно. Бувають ранки, коли збираєш себе по запчастинах від новин. Але давайте не вбивати себе та інших словами, хейтом та ненавистю. Нам всім дуже потрібно вижити та перемогти,

– підкреслила Севгіль Мусаєва.



Ситуацію прокоментував і Юрій Луценко / Скриншот

Як реагують люди у соцмережах

Крім багатьох негативних коментарів, були й слова підтримки у бік Аліни. Зокрема: