Тайра заявила, що їй соромно перед Да Вінчі, перед загиблими, перед тими, хто сьогодні обороняє Україну та відчайдушно працює заради перемоги. Парамедикиня наголосила: її нудить від коментарів та закидів.

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За словами Тайри, люди, не маючи змоги або бажання вчепитися у горлянку ворогу, чіпляються у горлянки тих, хто ближчий або тих, кого добре видно. Тайра попросила Михайлову триматися.

"Звичайно, можливо, тут спрацьовує моя параноя, що страждає безсонням, але мені ввижається чергова спроба ворога влізти нам у мозок і подолати нас таким чином, роз'єднавши і вселивши зневіру, якщо він не в змозі перемогти на фронтах", – наголосила парамедикиня.

Тайра закликала українців не піддаватися цьому, як вони не піддаються страху.

Воїни гинуть, забезпечуючи – без перебільшення – ваше існування. Давайте спершу переможемо, відбудуємо нову країну, а потім розбирайтесь скільки завгодно, хто скільки і чого зробив для перемоги. Але нехай Перемога скоріше настане. Прости мене, Да Вінчі,

– підсумувала Тайра.

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