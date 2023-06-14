Тайра заявила, что ей стыдно перед Да Винчи, перед погибшими, перед теми, кто сегодня обороняет Украину и отчаянно работает ради победы. Парамедик подчеркнула: ее тошнит от комментариев и упреков.

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По словам Тайры, люди, не имея возможности или желания вцепиться в глотку врага, цепляются в глотки тех, кто ближе или тех, кого хорошо видно. Тайра попросила Михайлову держаться.

"Конечно, возможно, здесь срабатывает моя паранойя, страдающая бессонницей, но мне кажется очередная попытка врага влезть нам в мозг и преодолеть нас таким образом, разъединив и вселив уныние, если он не в состоянии победить на фронтах", – подчеркнула парамедик.

Тайра призвала украинцев не поддаваться этому, как они не поддаются страху.

Воины гибнут, обеспечивая – без преувеличения – ваше существование. Давайте сначала победим, отстроим новую страну, а потом разбирайтесь, сколько угодно, кто сколько и чего сделал для победы. Но пусть Победа скорее наступит. Прости меня, Да Винчи,

– подытожила Тайра.

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