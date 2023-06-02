Несмотря на это, военнослужащая не стала молчать, зато сказала, что Чорновил "не достоин фамилии, наследства и памяти своего отца". Какова была причина перепалки и почему это все вылилось в сеть, разбирался. 24 Канал.

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Чорновил обидел Михайлову в социальных сетях

Сын выдающегося украинского деятеля Вячеслава Чорновила – Тарас Чорновил 29 мая опубликовал пост в своем телеграм-канале с фрагментом интервью Алины Михайловой украинской журналистке Янине Соколовой. В своем посту экснардеп возмутился, что якобы "зелено-ватных марзот" приглашают на передачи, а "честным людям" и слова не дают сказать.



Чорновил обидел Михайлову в своем телеграм-канале / Фото Главреда

Далее Чорновил перешел на личности, назвав военнослужащую "шмарой", и стал жаловаться, что даже в те каналы, которые не попали в национальный марафон, приглашают "зеленых" людей.

Впоследствии этот пост вызвал яростную критику среди украинцев, которые начали упрекать бывшего народного избранника и обвинять его в предвзятости. Из-за такой порции хейта 31 мая Чорновил удалил старый пост и опубликовал новый, где начал оправдываться, что его не так поняли, что он не обижал Михайлову, несмотря на свое негативное отношение к ней. В общем, обвинил всех, кроме себя.



Чорновил попытался оправдаться за свой пост с оскорблением военной Волков Да Винчи / Скриншот 24 Канала

Несмотря на это, экснардеп не забыл в очередной раз обозвать украинские власти, вспомнить, что его "атаковали в сети боты" и обвинить в предвзятости украинскую журналистику.

Что ответила Михайлова на упреки Чорновила

Несколько дней военнослужащая не комментировала скандальные посты Тараса Чорновила. Однако уже 1 июня все же изложила пост в своем телеграм-канале, где также "прошлась" по бывшему народному депутату.

Она назвала его "позором своего отца", "разделяющей украинцев гнилью", а также "руснявой шмарой". Михайлова также напомнила его прошлое в "Партии Регионов" и сказала, что в следующий раз он будет отвечать за свои слова "на камеру, лично".



Михайлова ответила на оскорбительные слова Чорновила / Скриншот 24 Канала

Напоследок военнослужащая напомнила, что 1 июня у Черновола день рождения, поэтому пожелала ему "набираться ума и держать язык за зубами".

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