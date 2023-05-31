Расследование началось после распространения информации о том, что комбат одного из подразделений ТРО якобы подрывает машины, на которые собирают волонтеры.
Важно Комбат из-за "мщения" вроде взорвал автомобиль защитников: скандал набирает обороты
Руководство бригады начато внутреннюю проверку.
Оказывается максимальное содействие уполномоченным органам правопорядка для обеспечения объективного и беспристрастного расследования. Война – место завышенной концентрации чувств. Лишь сохраняя холодный разум сможем победить врага,
– отметили в пресс-службе бригады.
Что этому предшествовало
Ранее военный Виталий Карвацкий заявил, что комбат Андрей Селехман взорвал автомобиль, потому что военные уехали в Лиман за бензином, необходимым для генераторов. Впоследствии Карвацкий заявил, что его вызывают к комбату и "вешают на него дела". В комментариях под видео Виталий даже намекает на то, что командир может злоупотреблять наркотиками.
Правозащитник Маси Найем заявил, что будет защищать Карвацкого. По словам юриста, командир бригады на словах выступил за то, что Виталий прав. Он подчеркнул, что военный уже написал объяснение.
В комментарии изданию "Сознательные" комбат Андрей Селехман заявил, что не подтверждает информацию о поджоге автомобиля. Однако своей версии возгорания автомобиля он не озвучил. Что именно случилось – должны установить в бригаде.