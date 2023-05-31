Расследование началось после распространения информации о том, что комбат одного из подразделений ТРО якобы подрывает машины, на которые собирают волонтеры.

Важно Комбат из-за "мщения" вроде взорвал автомобиль защитников: скандал набирает обороты

Руководство бригады начато внутреннюю проверку.

Оказывается максимальное содействие уполномоченным органам правопорядка для обеспечения объективного и беспристрастного расследования. Война – место завышенной концентрации чувств. Лишь сохраняя холодный разум сможем победить врага,

– отметили в пресс-службе бригады.

Что этому предшествовало

Ранее военный Виталий Карвацкий заявил, что комбат Андрей Селехман взорвал автомобиль, потому что военные уехали в Лиман за бензином, необходимым для генераторов. Впоследствии Карвацкий заявил, что его вызывают к комбату и "вешают на него дела". В комментариях под видео Виталий даже намекает на то, что командир может злоупотреблять наркотиками.

Он подчеркнул, что командование пытается прикрыть "ж*пы", а из солдата делают "козла отпущения". В следующем видео Карвацкий сообщил : ему угрожают и требуют опубликовать видео с извинениями

Правозащитник Маси Найем заявил, что будет защищать Карвацкого. По словам юриста, командир бригады на словах выступил за то, что Виталий прав. Он подчеркнул, что военный уже написал объяснение.

В комментарии изданию "Сознательные" комбат Андрей Селехман заявил, что не подтверждает информацию о поджоге автомобиля. Однако своей версии возгорания автомобиля он не озвучил. Что именно случилось – должны установить в бригаде.