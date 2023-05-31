Розслідування почалося після поширення інформації про те, що комбат одного з підрозділів ТрО нібито підриває машини, на які збирають волонтери.
Важливо Комбат через "помсту" начебто підірвав автівку захисників: скандал набирає обертів
Керівництво бригади розпочато внутрішню перевірку.
Надається максимальне сприяння уповноваженим органам правопорядку для забезпечення об'єктивного та неупередженого розслідування. Війна – місце підвищеної концентрації емоцій. Лише зберігаючи холодний розум зможемо перемогти ворога,
– наголосили у пресслужбі бригади.
Що цьому передувало
Раніше військовий Віталій Карвацький заявив, що комбат Андрій Селехман підірвав автомобіль, бо військові поїхали у Лиман по бензин, необхідний для генераторів. Згодом Карвацький заявив, що його викликають до комбата й "вішають на нього справи". У коментарях під відео Віталій навіть натякає, що командир може зловживати наркотиками.
Правозахисник Масі Найєм заявив, що захищатиме Карвацького. За словами юриста, командир бригади на словах виступив за те що Віталій правий. Він наголосив, що військовий вже написав пояснення.
У коментарі виданню "Свідомі" комбат Андрій Селехман заявив, що не підтверджує інформацію про підпал автомобіля. Проте своєї версії загоряння автівки він не озвучив. Що саме сталося – мають встановити у бригаді.