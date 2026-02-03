На лимузине с пачкой денег: в Киеве блогер хайпировал на фоне блэкаутов, наказание не заставило себя ждать
- В Киеве блогер хайповал, разъезжая по городу на лимузине с ярким освещением и щеголяя деньгами.
- Полиция составила на 21-летнего киевлянина админпротокол за мелкое хулиганство.
В Киеве блогер устроил хайп на фоне блэкаутов. Тот разъезжал по городу на арендованном лимузине с ярким освещением, демонстративно щеголяя пачкой денег.
Полицейские привлекли блогера к ответственности, передает полиция Киева.
Что устроил блогер в Киеве?
"Интересные" кадры с "контент-мейкером" полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей.
Кроме показательной сцены с лимузином, молодой человек еще и спровоцировал конфликт с прохожей. Он с откровенным пренебрежением реагировал на замечания пожилой женщины.
Полиция отмечает, что парень имел целью своими действиями вызвать возмущение среди граждан.
Личность нарушителя установили. Это 21-летний киевлянин.
На него составили админпротокол за мелкое хулиганство.
Во время, когда жители столицы преодолевают трудности, связанные с дефицитом света и тепла из-за вражеских атак, демонстративные выходки ради лайков – это не креатив, а пренебрежение к обществу и публичному порядку,
– отметили правоохранители.
Какая ситуация в Киеве после ничего обстрела?
Мэр Киева рассказал, что после атаки 3 февраля в Киеве существенно повреждена ТЭЦ, обеспечивающая теплом Днепровский и Дарницкий районы.
В результате обстрела по состоянию на утро более 1 170 домов в этих районах были без тепла.
К сожалению, атака не обошлась без пострадавших – их по меньшей мере 6.