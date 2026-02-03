На лимузине с пачкой денег: в Киеве блогер хайпировал на фоне блэкаутов, наказание не заставило себя ждать

В Киеве блогер устроил хайп на фоне блэкаутов. Тот разъезжал по городу на арендованном лимузине с ярким освещением, демонстративно щеголяя пачкой денег.

Полицейские привлекли блогера к ответственности, передает полиция Киева.

Что устроил блогер в Киеве?

"Интересные" кадры с "контент-мейкером" полицейские обнаружили во время мониторинга соцсетей.

Кроме показательной сцены с лимузином, молодой человек еще и спровоцировал конфликт с прохожей. Он с откровенным пренебрежением реагировал на замечания пожилой женщины.

Полиция отмечает, что парень имел целью своими действиями вызвать возмущение среди граждан.

Личность нарушителя установили. Это 21-летний киевлянин.

На него составили админпротокол за мелкое хулиганство.

Во время, когда жители столицы преодолевают трудности, связанные с дефицитом света и тепла из-за вражеских атак, демонстративные выходки ради лайков – это не креатив, а пренебрежение к обществу и публичному порядку,

– отметили правоохранители.

