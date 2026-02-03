Поліцейські притягнули блогера до відповідальності, передає поліція Києва.
Дивіться також Уночі Росія завдала найсильнішого удару по енергетиці з початку 2026 року
Що влаштував блогер у Києві?
"Цікаві" кадри із "контент-мейкером" поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж.
Окрім показової сцени з лімузином, молодик ще й спровокував конфлікт із перехожою. Він з відвертою зневагою реагував на зауваження літньої жінки.
Поліція зазначає, що хлопець мав на меті своїми діями викликати обурення серед громадян.
Особу порушника встановили. Це 21-річний киянин.
На нього склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.
У час, коли мешканці столиці долають труднощі, пов'язані із дефіцитом світла та тепла через ворожі атаки, демонстративні витівки заради лайків – це не креатив, а зневага до суспільства і публічного порядку,
– наголосили правоохоронці.
Яка ситуація у Києві після нічого обстрілу?
Мер Києва розповів, що після атаки 3 лютого у Києві суттєво пошкоджено ТЕЦ, що забезпечує теплом Дніпровський і Дарницький райони.
Унаслідок обстрілу станом на ранок понад 1 170 будинків у цих районах були без тепла.
На жаль, атака не минулася без постраждалих – їх щонайменше 6.