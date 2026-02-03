Поліцейські притягнули блогера до відповідальності, передає поліція Києва.

Дивіться також Уночі Росія завдала найсильнішого удару по енергетиці з початку 2026 року

Що влаштував блогер у Києві?

"Цікаві" кадри із "контент-мейкером" поліцейські виявили під час моніторингу соцмереж.

Окрім показової сцени з лімузином, молодик ще й спровокував конфлікт із перехожою. Він з відвертою зневагою реагував на зауваження літньої жінки.

Поліція зазначає, що хлопець мав на меті своїми діями викликати обурення серед громадян.

Особу порушника встановили. Це 21-річний киянин.

На нього склали адмінпротокол за дрібне хуліганство.

У час, коли мешканці столиці долають труднощі, пов'язані із дефіцитом світла та тепла через ворожі атаки, демонстративні витівки заради лайків – це не креатив, а зневага до суспільства і публічного порядку,

– наголосили правоохоронці.

Яка ситуація у Києві після нічого обстрілу?