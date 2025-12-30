Проплаченный "голос" в Раде: ВАКС избрал меру пресечения нардепу Юрию Киселю

30 декабря ВАКС избрал меру пресечения народному депутату от "Слуги народа" Юрию Киселю. Его подозревают в систематическом получении взяток за "нужные" результаты голосований в сессионном зале.

Заседание проходило в закрытом режиме. Суд избрал меру пресечения Киселю в виде залога. Защита нардепа уже заявила, что будет подавать апелляцию, передает 24 Канал со ссылкой на "Суспильне".

Что известно о деле "платных" голосов в Раде?

Сам Юрий Кисель отрицает свою вину. Нардеп убеждает, что никаких взяток он не брал.

В то же время чиновник подтвердил существование группы в мессенджере WhatsApp, где находится часть фракции "Слуга народа". Однако, по его словам, в этом чате нет никаких обсуждений коррупционных схем.