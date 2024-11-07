24 Канал передает детали относительно предстоящей встречи со ссылкой на телеграм-канал Андрея Коваленко.

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Зачем Украине встречаться с представителями Google

Планируем встречу с представителями Google. Собираюсь объяснить им, что выкладывать карты с изображением размещения военных систем и объектов Украины, даже если это снимки годичной давности, нельзя. Как минимум потому, что в паблик это не должно идти и любой не должен видеть стратегию размещения военных систем в открытом доступе,

– написал Коваленко.

По его словам, компания Google пообещала блюрить объекты в дальнейшем. Такое решение руководитель ЦПД СНБО назвал правильным.

Контекст: как сообщил Андрей Коваленко 3 ноября, Google выкладывал на картах обновленные снимки, где заметно размещение украинских военных систем. Быстро исправить это не удалось, потому что компания объяснила, что у них выходные. Через несколько часов руководитель ЦПД выложил новое сообщение: гугловцы заверили, что работают над исправлением ситуации. Коваленко заявил, что в дальнейшем проговорят, как решать любые проблемы оперативно.