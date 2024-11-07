24 Канал передає деталі стосовно майбутньої зустрічі з посиланням на телеграм-канал Андрія Коваленка.

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Навіщо Україні зустрічатися з представниками Google

Плануємо зустріч з представниками Google. Збираюся пояснити їм, що викладати карти із зображенням розміщення військових систем та об'єктів України, навіть якщо це знімки річної давності, не можна. Як мінімум тому, що в паблік це не має йти і будь-хто не повинен бачити стратегію розміщення військових систем у відкритому доступі,

– написав Коваленко.

За його словами, компанія Google пообіцяла блюрити об'єкти в подальшому. Таке рішення керівник ЦПД РНБО назвав правильним.

Контекст: як повідомив Андрій Коваленко 3 листопада, Google викладав на картах оновлені знімки, де помітно розміщення українських військових систем. Швидко виправити це не вдалося, бо компанія пояснила, що в них вихідні. За кілька годин керівник ЦПД виклав новий допис: гуглівці запевнили, що працюють над виправленням ситуації. Коваленко заявив, що надалі проговорять, як вирішувати будь-які проблеми оперативно.