Скандал с избиением ребенка в детском саду Ужгорода: дирекция заведения отрицает

Известная блоггерша Татьяна Корняк заявила, что ее дочь избили в детском саду в Ужгороде. Однако в заведении отрицают это. Говорят, что увольнять помощницу воспитательницы не будут, поскольку не за что.

Директор заведения Павел в комментарии 24 канала подчеркнул, что ребенка никто не избивал. Хотя, по его словам, девочка иногда провоцировала конфликты: вроде бы могла высказаться нецензурно, ударить других детей или воспитателей.

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Директор сада рассказал свою версию

Павел утверждает, что в тот день помощница воспитательницы взяла девочку за руку и отвела в здание садика. Ребенок вроде бы не хотел заходить.

Помощник воспитателя подошла к ней, протянула руку, и она протянула руку в ответ. Она взяла ее за руку и завела в комнату,

– рассказал директор.

Мужчина отмечает, что это видел другой человек. Сам Павел был в соседней комнате в этот момент. Никакого шума или крика не было. Однако потом девочка пожаловалась маме. Павел говорит, что он сразу извинился перед семьей, чтобы уладить конфликт. Однако увольнять помощницу воспитательницы было бы несправедливо.

"Если бы она была виновата – я бы ее не колеблясь уволил. Это было бы даже лучше для моего бизнеса, но так нечестно", – сказал директор.

Мужчина предполагает, что блоггерша намеренно спровоцировала скандал. Говорит, это может быть ради хайпа. Также Павел добавил, что сад работает официально, имеет необходимые документы, ЧП, КВЭД: дошкольное образование и дневной уход за детьми.

Версия мамы

Татьяна рассказала в инстаграмме, что воспитательница ударила ее дочь за то, что она захотела посмотреть в зеркало. Женщина попросила дочь, чтобы пальцем показала, кто. По словам блоггерши, директор садика не среагировал.

Зато дочь уже третьи сутки бодрствует, ночью просыпается и кричит от истерик. На нервах заболела, жалуется на боли в спине. Дали лекарство, чтобы не было боли и скорее прошли синяк и ушиб,

– рассказывала блоггерша.

Женщина объясняла, что решила подвергнуть огласку эту ситуацию из-за действий директора. Она ожидала, что он уволит воспитательницу и начнет общаться с родителями.

Также женщина утверждала, что сад работает неофициально. Поэтому она будет обращаться в суд. Павел тоже обратился в правоохранительные органы.

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