Директор закладу Павло у коментарі 24 каналу наголосив, що дитину ніхто не бив. Хоча, за його словами, дівчинка деколи провокувала конфлікти: начебто могла висловитись нецензурно, вдарити інших дітей чи вихователів.

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Директор садку розповів свою версію

Павло стверджує, що в той день помічниця виховательки взяла дівчинку за руку та завела до будівлі садочка. Дитина нібито не хотіла заходити.

Помічник вихователя підійшла до неї, протягнула руку, і вона протягнула руку у відповідь. Вона взяла її за руку і завела в кімнату,

– розповів директор.

Чоловік зазначає, що це бачила інша людина. Сам Павло був у сусідній кімнаті у цей момент. Ніякого шуму чи крику не було. Однак потім дівчинка поскаржилась мамі. Павло каже, що він одразу вибачився перед сім'єю, аби залагодити конфлікт. Однак звільняти помічницю виховательки було б несправедливо.

"Якби вона була винною – я б її не вагаючись звільнив. Це було б навіть краще для мого бізнесу, але так нечесно", – сказав директор.

Чоловік припускає, що блогерка навмисно спровокувала скандал. Каже, що це може бути заради хайпу. Також Павло додав, що садок працює офіційно, має необхідні документи, ПП, КВЕД: дошкільна освіта та денний догляд за дітьми.

Версія мами

Тетяна розповіла в інстаграмі, що вихователька вдарила її доньку за те, що та захотіла подивитись у дзеркало. Жінка попросила дочку, щоб та пальцем показала, хто. За словами блогерки, директор садочка не зреагував.

Натомість дочка вже третю добу не спить, вночі прокидається і кричить від істерик. На нервах захворіла, скаржиться на болі в спині. Дали ліки, щоб не було болю і швидше минули синець та забій,

– розповідала блогерка.

Жінка пояснювала, що вирішила піддати розголосу цю ситуацію через дії директора. Вона очікувала, що він звільнить виховательку та почне комунікувати з батьками.

Також жінка стверджувала, що садочок працює неофіційно. Тому вона буде звертатись до суду. Павло теж звернувся до правоохоронних органів.