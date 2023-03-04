Скандал с наградой для блогерши Волощук: что говорят в ГУР

В сети разгорелся скандал после того, как украинская скандальная блогерша Ксюша Манекен (Оксана Волощук) опубликовала в соцсетях фото с наградой от ГУР. Украинцев просят доверять спецслужбам.

Об этом в комментарии 24 Каналу сообщили источники в ГУР МО. Там отметили, что Ксюша Манекен действительно получила поощрительную награду.

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Детали спецзадачи блогерши не раскрыли

Стоит отметить, что блогершу Оксану Волощук наградили медалью "За содействие военной разведке Украины" ІІ степени от 13 октября 2022 года, за отлично выполненные поставленные перед ней задачи.



Блогерша похвасталась наградой от ГУР / Скриншот

В свою очередь, в ведомстве объясняют, что задачи от ГУР выполняют многие публичные и непубличные люди, которые не афишируют свою стратегически важную деятельность.

Военная разведка – особенно в воюющей стране – это специфическая структура, выполняющая иногда крайне специфические задачи. По понятным причинам, разведка не может раскрывать все методы своей деятельности на широкую общественность,

– прокомментировали в разведке.

Там также добавили, что ввиду особенностей определенных задач, для их выполнения структура может привлекать людей разных профессий и социального статуса.

"К счастью, разные представители нашего общества готовы помогать Украине победить разными способами. Как показывает нынешняя война – наша разведка работает эффективно, но в то же время не может публиковать все методы достижения этой эффективной работы", – добавили в ведомстве.

В заключение украинцев призвать верить в Украину и в украинскую военную разведку.

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