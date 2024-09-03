Радослав Сикорский в подписи к посту в соцсети Х отметил, что Дмитрий Кулеба совершил ошибку, намекая на его высказывания в польском городе Ольштын. Тогда в ответ на вопрос об эксгумации министр вспомнил акцию "Висла".

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Скандал вокруг слов Кулебы в Польше не утихает

Наши земляки заслуживают захоронения. Украина должна понимать темные страницы своей истории. Впрочем, с его (Дмитрия Кулебы – 24 Канал) ответа можно понять, что во время наших двусторонних разговоров я уже поднимал вопрос о необходимости восстановить эксгумацию,

– сказал Сикорский.

Он напомнил, что Польша будет иметь слово во время решения о закрытии Украиной переговорных глав на пути в ЕС.

"Поэтому лучше для Украины решить этот вопрос как можно быстрее в духе благодарности Польше за то, что мы сегодня делаем для Украины", – добавил министр.

Отметим, что это первый официальный комментарий главы МИД Польши после заявления Дмитрия Кулебы. Оно возмутило польское общество и привела к тому, что на Сикорского вылилась волна хейта со стороны его сограждан из-за того, что он не возразил украинскому коллеге.

Стоит отметить, что во время встречи Кулеба с Сикорским обсуждали вопрос эксгумации. Там отмечалось, что Украина не против предоставить разрешение, но просит у польских властей сделать подобные шаги в отношении погибших украинцев.