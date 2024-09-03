Радослав Сікорський у підписі до посту в соцмережі Х зазначив, що Дмитро Кулеба зробив помилку, натякаючи на його висловлювання в польському місті Ольштин. Тоді у відповідь на питання про ексгумацію міністр пригадав акцію "Вісла".

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Скандал навколо слів Кулеби у Польщі не втихає

Наші земляки заслуговують на поховання. Україна має розуміти темні сторінки своєї історії. Втім, з його (Дмитра Кулеби – 24 Канал) відповіді можна зрозуміти, що під час наших двосторонніх розмов я вже порушував питання про необхідність відновити ексгумацію,

– сказав Сікорський.

Він нагадав, що Польща буде мати слово під час рішення про закриття Україною переговорних глав на шляху до ЄС.

"Тож краще для України вирішити це питання якнайшвидше у дусі вдячності Польщі за те, що ми сьогодні робимо для України", – додав міністр.

Зазначимо, що це перший офіційний коментар голови МЗС Польщі після заяви Дмитра Кулеби. Вона збурила польське суспільство і призвела до того, що на Сікорського вилилася хвиля хейту з боку його співгромадян через те, що він не заперечив українському колезі.

Варто зазначити, що під час зустрічі Кулеба з Сікорським обговорювали питання ексгумації. Там зазначалося, що Україна не проти надати дозвіл, але просить у польської влади зробити подібні кроки щодо загиблих українців.