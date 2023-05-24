Во Львове фронтовую волонтер выгнали из-под элитного заведения: ресторан объяснил позицию

Известная волонтер Диана Макарова рассказала, что ее выгнали из-под ресторана во Львове. Объяснили, что здесь не "подходит курить". Однако в заведении отметили, что все было по-другому.

Макарова рассказала, что зашла в элитный ресторан позавтракать, а затем решила покурить у входа. Однако после этого возникло недоразумение.

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"Не подходит" сидеть и курить

Женщине тяжело стоять из-за многолетней инвалидности, поэтому ее дочь вынесла ей кресло. Это произошло возле соседнего заведения MAD bar's house.

После этого работник заведения вышел замечания, волонтере. Он отметил, что ей "не подходит" здесь сидеть и курить перед их рестораном. Однако к другим девушкам, стоящим и курившим перед входом, претензий не было.

Поэтому дочь переспросила официанта, действует ли у них запрет на курение. Дело в том, что предупредительных вывесок об этом не было.

Девушкам стоять и курить можно. А вам нельзя было сидеть перед нашим рестораном. Не подходит,

– сказал официант.

Макарова пришла к выводу, что в их ресторан "не подходила старая женщина-инвалид". По ее словам, заведение боялось, что такое "это отпугивает клиентов". Волонтер добавила, что она была довольно прилично одета и не могла своим видом "испортить презентабельность" заведения.

Позиция заведения

В MAD отреагировали на скандал. В заведении отметили, что в то утро Диана и две девушки расположились перед входной дверью в MAD. Волонтер присела на стул заимствованный в соседнем заведении, расположив его неподалеку от входной двери.

На заведении есть наклейки о запрет курения в общественных местах, включая летнюю площадку, которая является прилегающей территорией. Тогда работник заведения вышел ко входу и сделал щекотливое замечание.

Он предложил Диане переместиться подальше от входа, потому что здесь курить "не подходит". Муж помог женщине подняться. В заведении объяснили, что из-за специфики львовского диалекта фразу поняли неправильно. Таким образом "не подходит" означало "неуместно курить в общественном месте".